Després d’uns mesos des de la seva obertura, Estètic Roses encara la temporada d’estiu amb moltes novetats per oferir als seus clients. Destaquem la incorporació de X- FIT, un equip d’electroestimulació novedós que ajuda a remodelar i tonificar el cos fent treballar directament la musculatura aconseguint així una silueta més definida i esvelta.

Per altra banda, segueixen treballant amb els equips de radiofreqüència, cavitació per ajudar a treballar zones més concretes i rebels del nostre cos i la pressoteràpia, per millorar l’aspecte i la mala circulació de les cames.

Els seus tractaments sempre són personalitzats i establerts després d’una valoració i un diagnòstic segons necessitat. Al capdavant del centre hi trobem Lídia Niubó i Cristina Carbonell, especialistes en tota mena de serveis que engloben la cura del cos de manera integral.

Realitzen tractaments avançats pel benestar i la bellesa. Coneixedores dels mals i les molèsties més comunes dels seus clients, a Estètic Roses, duen a terme un ampli ventall de massatges relaxants i descontracturants. Per fer-ho possible, compten amb X-FIT, una tècnica avançada per a la recuperació muscular, així com serveis de fisioteràpia, osteopatia, acupuntura i teràpia estructural.

Lídia i Cristina també tenen present la importància de la dermatologia. Consideren essencial la cura del cutis facial i de la pell del cos. Aquests tractaments es poden dur a terme en qualsevol època de l’any, fins i tot a l’estiu. A Estètic Roses us esperen de dilluns a dissabte. L’horari d’atenció al públic dels dissabtes s’amplia ara a l’estiu i és de 9:30h a 13:30 hores del migdia al carrer Dr. Hermenengild Arruga, 38, de Roses.