Tres joves emprenedors de Santa Coloma de Farners, Pau Horta, Christian Oliva i Xavier Sureda, són els creadors de Tengui, una aplicació mòbil gratuïta que permet trobar els productes i serveis que els consumidors necessiten, en els comerços físics del seu voltant.

A diferència d’altres models de venda online, són els consumidors els que diuen què necessiten i els comerços, sense haver d’incloure els seus stocks a cap plataforma, responen si ho tenen: “Tengui”... o no. Això suposa un gran estalvi de temps per ambdues bandes, ja que els comerços no han de digitalitzar els seus stocks ni dedicar temps a gestions d’ecommerce ni enviaments, ja que els clients ho van a comprar directament a la botiga, un cop aquesta els ha informat que disposa del producte que busquen; i els consumidors no han de revisar nombroses llistes de productes de diferents establiments ni fer viatges innecessaris a les botigues del barri, donat que, a través de l’APP, el comerç els informa de si disposa del producte que cerquen.

L'App té l'objectiu d'incentivar la compra física al comerç de proximitat, utilitzant una solució senzilla i gratuïta per a totes dues parts, comerços i consumidors.

En aquests moments, i en menys de tres mesos des del llançament de l’APP el dia 17 d’agost, hi ha registrades més de 200 botigues entre Girona i Barcelona, sobretot a Barcelona que és on s’han centrat els primers esforços. La flexibilitat del seu ús i l’adaptabilitat a qualsevol lloc fa preveure que la seva utilització no es limitarà només a Catalunya i en breu es treballarà en la seva expansió.

Com funciona Tengui

La seva interfície, disponible per Android i iOS, és molt intuïtiva. L'únic que s'ha de fer és generar una petició amb el producte/servei que es necessita, delimitant la zona i el temps d'espera. Tot seguit, els negocis que ofereixen el tipus de producte o servei sol·licitat i que es troben dins de la zona definida reben l'alerta perquè puguin donar resposta sobre si en disposen o no. Finalment, l'usuari rep la relació de comerços que tenen el producte/servei disponible per a la seva comercialització. El comerç té la possibilitat, si ho desitja, d'indicar el preu i enviar una imatge al respondre una petició, aportant una informació extra al consumidor i augmentant així les probabilitats de fer la venda. I el consumidor pot demanar que li reservin el producte durant 48 hores.

Tengui possibilita a les persones usuàries descobrir el seu entorn comercial més proper i estalviar viatges innecessaris optimitzant el temps, gràcies al coneixement previ de les botigues que tenen el producte demanat.

Pau Horta, un dels socis fundadors del projecte, explica que “amb Tengui volem ser una alternativa a la compra en línia, ja que, moltes vegades, hem escoltat gent que diu que no va a les botigues del seu barri perquè no trobarà el que busca” i afegeix que "volem trencar aquests prejudicis, posant al mercat una eina senzilla i gratuïta a través de la qual cercar, als comerços de proximitat, els productes i serveis que un necessita".

L’aplicació dona l’oportunitat als comerços d’augmentar les seves vendes amb nous clients i ser més visibles a la seva zona; fer els seus productes i serveis visibles al públic digital sense pujar el seu estoc i de forma gratuïta; i descobrir quins productes i serveis necessita la gent de la seva zona, gràcies a les recerques que fan els consumidors.

En una clara aposta pel comerç local, els tres joves creadors de Tengui volen que aquesta sigui l’altaveu que permeti potenciar al comerç local, que l’apropi a un públic cada cop més digital i que fomenti el seu desenvolupament sostenible en el temps.

Tengui, reconegut amb el Premi Talent Cambra 2021

Tengui ha rebut el Premi Talent Cambra 2021, en la categoria Comerç i Fires, que lliura la Fundació Impulsa Talentum XXI. Els premis atorgats en les diferents categories volen reconèixer persones, projectes, institucions i empreses que es destaquen per aportar solucions imaginatives a reptes, problemes i situacions. A banda del trofeu que els acredita com a guanyadors, els guardonats formaran part d’una diagnosi empresarial que realitza la Fundació Impulsa Talentum per a cadascun d’ells per a ajudar-los en la millora del projecte des d’àmbits molt diversos, en l’elaboració d’una peça en format reportatge, i en el suport comunicatiu a través del Catalonia Talent.