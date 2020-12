Calçats Roig i Orígens ofereixen venda a distància amb garantia de proximitat

Més d'un segle i mig d'història avala la trajectòria comercial de Calçats Roig, una empresa familiar de Figueres que ara fa un nou pas endavant per adaptar-se als nous temps. Per donar continuïtat a l'estratègia digital de les seves botigues, Roig Urban Comfort i Orígens Concept Store implementen un nou servei dissenyat especialment per a facilitar les compres des de casa «sense renunciar a les essències que, com a comerç tradicional i de proximitat, ens han guiat en tota la nostra trajectòria, la vocació de servei i l'atenció al client», expliquen Miquel Roig Casademont i Miquel Roig Amat, representants de la cinquena i sisena generació.

Aquest nou servei és la venda a distància, que ja és operativa als seus webs corporatius. Per accedir-hi només cal que entreu a l'apartat corresponent i escolliu el producte que us interessa omplint un breu formulari. L'empresa es posarà en contacte telefònic en l'horari que haureu indicat i resoldrà qualsevol pregunta que tingueu sobre el producte seleccionat, com si estiguessiu a les botigues. Si decidiu adquirir-lo, el podeu passar a recollir directament a les botigues de la Rambla o us l'enviaran a casa. El pagament és fàcil i segur mitjançant Bizum.



Roig Urban Comfort i Orígens Concept Store

Adreça: Rambla, 1. Figueres

Telèfon: 972 502 243

Webs: www.roigurbancomfort.com / www.origensfigueres.com