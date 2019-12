Calçats Roig de Figueres tanca el 150 aniversari amb un llibre de Josep Valls

Un segle i mig d'història de Calçats Roig, cent cinquanta anys obrint i tancant la porta a Figueres, d'un negoci que acaba d'estrenar l'arribada de la sisena generació familiar darrere del taulell. Aquest és el resum "d'una història d'èxit", en paraules del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, de la cloenda dels actes d'aniversari de l'empresa figuerenca.

Anit, la sala Narcís Monturiol del Cercle Sport, es va omplir de gent per assistir a la presentació del llibre monogràfic 'Roig 150 Figueres. Comprar amb canons i vendre amb violins', escrit per Josep Valls. La introducció de l'acte va anar a càrrec del periodista i director del Setmanari de l'Alt Empordà, Santi Coll. Durant la seva intervenció va repassar la llarga llista d'activitats dutes a terme aquest 2019 per a celebrar l'aniversari i va posar èmfasi en la figura de l'actual propietari de les sabateries, Miquel Roig Casademont, qui va haver d'introduir-se amb només onze anys en el negoci a causa de la mort del seu pare el 1973: "Quan en Miquel es va posar al capdavant de la botiga, al cap d'uns anys, la paraula emprenedor encara no existia, però estic ben convençut que ell va ajudar a inventar-la amb la seva ambició de bon botiguer".

El mateix Miquel Roig va expressar una llarga llista "d'agraïments molt sincers" a "tota la gent, entitats i administracions com la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç i Roger Fotocomposició, que ens han ajudat i fet confiança durant tot el trajecte de l'aniversari". "L'èxit comercial és un homenatge als meus avantpassats. El llibre dels 150 anys l'havia d'escriure jo, però hem sortit guanyant deixant-lo en mans de Josep Valls". El botiguer va expressar la seva emoció "pels vint-i-cinc anys de relació amb el poble de Cadaqués, oni tenim establiment gràcies a la complicitat de la gran marca Castañer de Banyoles, amb qui ens uneix molta amistat. També vull recordar l'experiència de tenir botiga a Dubai durant un any i mig, allò va ser un màster en explotació comercial, en guardem un gran record".

Tots aquests fets i l'evolució de l'empresa familiar sorgida el 1869 a Figueres, estan ben relatats per Valls en aquest llibre. L'escriptor garrotxí, amb una llarga vinculació amb l'Empordà, va afirmar que "els llibres no s'han de presentar, s'han de llegir". "Llegir -va afegir-, és com el menjar. No importa la quantitat, sinó si t'aprofita".

Miquel Noguer, president de la Diputació, va cloure l'acte deixant ben clar que "el nostre organisme serveix els 221 ajuntaments de la Demarcació, però també fa costat a la seva gent i a empreses exemplars com la de la família Roig. Estic totalment d'acord que quan un fa 150 anys, ha de celebrar-ho, però encara és més important que la xifra segueixi sumant i això està garantit en el cas d'aquesta empresa", tot referint-se a la presència de Miquel Roig Amat, representant de la sisena generació i que acaba d'entrar en la gestió del negoci fent costat a la seva àvia Carme Casademont i els pares Miquel i Mercè.

Calçats Roig va oferir un llibre a tots els assistents amb la proposta de fer una aportació voluntària per a la iniciativa solidària Let's Walk (Sabates pel Món). Un projecte que ha dut calçat a països com Iran, Gàmbia, Etíopia i Grècia, concretament al camp de refugiats de Lesbos.

La presentació va comptar amb l'assistència del director de la Cambra de Comerç, Eduard Torrent; l'exalcalde Jordi Masquef, i els regidors Xavier Amiel i Josep Maria Bernils, entre molta altra gent. La festa es va acabar amb un ressopó en el bar del mateix Cercle Sport.