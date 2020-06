Gastronomia mediterrània amb un toc exòtic

TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, de Navata, va recuperar la totalitat de l'activitat el 20 de juny passat, entre la qual hi ha el restaurant El Canigó. L'establiment, situat a dins de l'hotel –de quatre estrelles– i obert a tothom, sigui o no client del complex, té una cuina mediterrània en un ambient relaxat i prepara menús especials per a grups i celebracions.

La terrina de xai cuit a baixa temperatura, el cebiche d'orada, el pop adobat amb cremós de patata i vinagreta de kimchi, el confit d'ànec, el tataki de mitjana i els arrossos –mariner, negre– i fideuades són algunes de les especialitats del restaurant navatenc. Tampoc hi falten les tapes, com brandada de bacallà, croquetes i embotits, i les amanides de salmó i de cuscús, entre d'altres. El Canigó disposa d'una àmplia carta de vins nacionals i en què els de la DO Empordà conformen l'eix principal.

Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que la influència del xef argentí Pablo González al seu país –ara porta quatre anys a Tor-reMirona– fa que la cuina tingui un toc exòtic, però sempre amb una base local, amb productes autòctons i frescos.



Protagonisme a les terrasses

Per adaptar-se als temps actuals, el complex ha reduït l'aforament interior del restaurant per ampliar l'espai exterior, amb dos espais de terrassa, un més que abans. A més, la carta del restaurant passa a ser digital, descarregant-se amb un codi QR, si bé continuen tenint carta en paper per qui tingui dificultats per utilitzar la versió al mòbil.

El restaurant de l'hotel TorreMirona obre cada dia d'una del migdia a dos quarts de quatre de la tarda –els cap de setmana, fins a les quatre– i de vuit del vespre a dos quarts d'onze de la nit, i el bar, de dos quarts de vuit del matí a les dotze de la nit.

Aquests dos espais formen part d'un complex d'una extensió de 3.200 metres quadrats, que compta amb una plantilla de 45 professionals i disposa de 49 habitacions i 25 apartaments. Tor-reMirona també té un camp de futbol de gespa natural que utilitzen clubs d'elit i l'Spa Dubhé, entre d'altres. A l'hotel també se celebren esdeveniments especials, casaments i actes d'empreses, i en el seu entorn té un camp de golf de 18 forats i un centre esportiu.