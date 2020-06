Tot l'equipament que necessiteu per a la vostra llar a preus reduïts a Destock+

A l'antiga carretera C-260 que travessa Vila-sacra, entre el Restaurant Can Carola i Mobles San Miguel, trobem Destock +. Després de sis anys dedicats a la venda a l'engròs, ara han fet un pas endavant i han ampliat el negoci a les vendes al detall. L'establiment, a pocs quilòmetres de Figueres, té tota mena de productes per a la llar com estris de cuina, matalassos, somiers, maletes, eines de treball i productes de cosmètica fets amb àloe vera, entre d'altres.



Campanya de promoció

Destock + llança, durant tot el mes de juny, una campanya de promoció amb grans descomptes. Tenint en compte la importància de mantenir els espais de la llar desinfectats i nets, ofereixen un 50% de descompte en les màquines generadores d'ozó, perfectes per desinfectar espais de coronavirus. Per una altra banda, hi haurà un 30% de descomptes en sofàs i butaques de massatge, i un 15% en matalassos i somiers.

El producte més destacat del seu catàleg són els matalassos, de diferents models i materials. Els responsables de la botiga, Jean Paul Lebegue, i la seva dona Laura, asseguren que es tracten de productes «de molt bona qualitat i molt bon preu». A més, destaquen que un dels trets més característics és que la seva fabricació «és exclusivament europea, estan fets a Espanya i Portugal».

Els clients que visquin entre Figueres i Roses poden rebre la seva compra a casa gratuïtament. Opció que també està a www.destock-figueres.com amb la comanda en línia.



Destock