El ple municipal celebrat aquest vespre ha aprovat el nou cartipàs municipal de l'ajuntament de l'Escala, que divideix les diferents regidories a partir de quatre grans àrees de gestió.

Així, hi haurà una gran àrea denominada de Governança, que serà coordinada per l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i sota la qual hi haurà les regidories d'Alcaldia, Secretaria, Hisenda i Planejament Urbanístic (assignades a Josep Bofill), així com les de Règim Intern (Ramona Viella) i Seguretat Ciutadana (Robert Figueras).

Una segona gran àrea serà la de Desenvolupament Econòmic i Cultural, coordinada pel primer tinent d'alcalde, Martí Guinart. Guinart assumeix les regidories de Cultura, Patrimoni Històric i Promoció Econòmica i Turística i Cristina Viegas asumeix les regidories de Festes i Entitats.

La tercera gran àrea és la d'Atenció a les Persones, coordinada per la segona tinent d'alcalde, Clàudia de Cruz. De Cruz assumeix la responsabilitat de les regidories d'Acció Social, Habitatge, Ocupació, Comunicació i Noves Tecnologies. Dins d'aquesta àrea també hi ha Educació, Transparència i Participació (Maite Cortés), Esports i Benestar Comunitari (Boran Mínic) i Joventut (Cristina Viegas).

Finalment, la quarta gran àrea és la de Territori i Sostenibilitat, coordinada pel tercer tinent d'alcalde, Robert Figueras. Figueras assumeix en aquest àmbit les regidories de Serveis Urbans, Via Pública i Mobilitat. L'àrea, a més, inclou Medi Ambient, Transició Energètica i Sostenibilitat i Infraestructures (Rafel López), Ramona Viella (Equipaments) i Gestió Urbanística (Josep Bofill).

També s'ha acordat que les sessions plenàries ordinàries d'aquest mandat siguin el darrer dilluns de cada mes (a les 20h, a l'estiu, i a les 19h, a l'hivern).