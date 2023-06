Josep Bofill ha tornat a ser escollit com a alcalde de l'Escala, en el Ple de constitució del nou consistori celebrat aquest migdia de dissabte. El partit que encapçala, Candidatura de Progrés, va assolir la majoria absoluta el 28M i sumarà fins a nou regidors dels disset que té el consistori escalenc.

El nou alcalde ha expressat la voluntat de l'equip de govern de "treballar fortament per la gent i ser l'alcalde de tots els escalencs". A banda, Bofill ha instat a la resta de forces polítiques de l'ajuntament de col·laborar i dialogar per "buscar els consensos amplis" i "assegurar que els resultats siguin beneficiosos per a l'àmplia majoria de la població". Els grups de l'oposició han deixat clara la seva predisposició a col·laborar durant aquesta etapa.

Bofill ha fet un repàs dels principals objectius del seu mandat. Ha destacat que "cal fer una apretada" en serveis com l'abastament d'aigua, la recollida d'escombraries, el reciclatge o la neteja.

D'altra banda, l'alcalde ha parlat sobre el projecte de planejament urbanístic del poble, del qual ha dit que tindrà en compte "els criteris mediambientals i de sostenibilitat que pertoquen en els temps que ens toca governar". "Les trames urbanes no extenses, compactes i amb centralitats ajuden a la cohesió social i a baixar els impactes sobre el medi. Aquestes seran les línies marcades per definir l’Escala del futur", ha explicat.