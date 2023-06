Els representants dels tres partits que governaran a Roses a partir d'aquest dissabte, han signat el pacte de mandat que els permetrà tirar endavant un projecte "fet i pensat per a les persones", segons han destacat Josep Maria Martínez (PSC), Sílvia Ripoll (Junts) i Fèlix Llorens (GdP). Entre totes tres formacions sumen nou regidors i es repartiran un cartipàs municipal que situa Martínez com a alcalde durant els tres primers anys de mandat abans de fer el relleu amb Ripoll en el darrer any de la legislatura. Llorens ocuparà la primera tinença d'alcaldia.

Entre els objectius d'aquests pròxims quatre anys hi ha accelerar la redacció del POUM, aprofitar la ubicació estratègica de la vila per a potenciar l'activitat nàutica i donar una empenta turística al municipi, entre moltes altres coses. Tots tres asseguren que les negociacions per a arribar a l'acord d'investidura, anunciat la setmana passada, van ser "fluides i entenedores". Tant Sílvia Ripoll com Fèlix Llorens han volgut deixar enrere l'anomenat Pacte de Canyelles, establert amb ERC aquests darrers quatre anys, i que no s'ha repetit a causa de les desavinences en la manera de comunicar "les activitats del conjunt del govern". Com a alcalde, Josep Maria Martínez obre una etapa en la qual vol "escoltar a tothom" a partir d'un acord de govern que ha "fusionat" els tres programes electorals que eren "totalment compatibles". Una de les primeres accions que previsiblement duran a terme serà obrir l'escola municipal de música, el projecte de la qual ja estava llest temps enrere, però "havia quedat en un calaix" per falta de "voluntat política".