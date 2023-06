Junts i ERC tornaran a governar plegats a la Diputació de Girona durant els propers quatre anys. L'actual president en funcions de l'ens, Miquel Noguer, i el vicepresident, Pau Presas, han estat els encarregats de dur a terme les converses per revalidar el govern de coalició pels propers quatre anys. Així mateix, l'acord ha estat confirmat per la presidenta de Junts a la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, i pel mateix Pau Presas com a president de la Federació Regional d’ERC a Girona.

Fruit dels resultats de les eleccions del 28 de maig passat, el nou ple de la Diputació de Girona estarà integrat pels mateixos grups que en el mandat passat. En concret, correspondran deu diputats a Junts, vuit a ERC, cinc al PSC, dos a la CUP, un a Tots per l’Empordà i un per als Independents de la Selva. En total, vint-i-set diputats formen part de l’ens supramunicipal.