"Hem de revertir urgentment la percepció dels figuerencs de la ciutat"

La formació Junts per Figueres ha aconseguit la majoria absoluta més gran a la història de la ciutat. No s’ho esperaven, però creuen que s’ha valorat un projecte en positiu, que no s’hagi entrat en confrontació i cosideren la ciutadania es va sentir «desenganyada» fa quatre anys pel pacte quadripartit.

Quina valoració fa dels resultats obtinguts. S'esperava una majoria tan àmplia?

Sincerament, no ens esperàvem un resultat tan aclaparador , que per altra banda també comporta una gran responsabilitat. Una majoria com aquesta s’ha de saber gestionar per què la ciutadania espera molt de nosaltres. Cal que comencem a treballar de valent des del minut zero en la cerca de consensos i complicitats amb tota la ciutadania i amb els grups amb representació a l’Ajuntament per tal de tirar endavant la Ciutat. El primer que vaig dir diumenge és que intentaré ser l’alcalde de tots els figuerencs, els que ens han votat i els que no (aquest govern també els representa), així com que tothom se senti seu l’Ajuntament, per què entre tots, repeteixo: entre tots hem de fer la ciutat que tots volem.

Què creu que han valorat els ciutadans?

Que hàgim presentat un projecte en positiu, amb propostes per la ciutat de Figueres i no hàgim entrat en un clima de confrontació, de tirar-nos els plats pel cap. Crec que també han valorat la feina que hem dut a terme en aquest cas des de l’oposició. I finalment crec fermament que la gent ha vist una candidatura transversal, la de Junts per Figueres, formada per gent de diverses sensibilitats i sobretot formada per gent especialitzada en les diferents àrees que seran objecte de tractament en el següent mandat

Al quadripartit creu que li ha passat factura el pacte o l'acció de govern?

És normal que la ciutadania se senti decepcionada i desenganyada quan no es respecta la voluntat del que ha votat la majoria, per legal que sigui. Dit això, i no ho dic jo, ho poden preguntar pel carrer, després d’aquests 4 anys la percepció que els figuerencs tenen de la ciutat ara mateix no és en cap cas bona, i això és el que ens ha de preocupar i el que hem de revertir urgentment.

Per Figueres, què ha de suposar el canvi amb un govern de Junts per Figueres?

Junts per Figueres és un projecte transversal, amb moltes sensibilitats i que ha fet l’exercici de sumar per la ciutat, i ara toca posar-ho a la pràctica. I què vol dir? Doncs que a partir del 17 de juny comença una nova etapa a la ciutat, en la que el diàleg, el consens i el sentit comú seran la primera premissa. Escoltar a tothom i com ja he dit, fer que tothom se senti seu l’Ajuntament. I amb aquest clima de transversalitat i consens, posarem les bases per afrontar tots els reptes pendents que té la ciutat.

Tot i la majoria, vostè ha ofert mà estesa. Té previst incorporar altres formacions al govern o només arribar a acords? I això inclou a totes les formacions?

«Jo sempre he dit que el meu President per la Diputació, sense cap mena de dubte és el Senyor Miquel Noguer»

Com he anunciat, la meva voluntat aquesta setmana és la d’iniciar una ronda de reunions amb tots els grups amb representació al consistori, oferir mà estesa a tothom, i veure en quins punts es pot arribar a consensos i col·laboracions. Dit això, quan acabi aquestes reunions, i de cara a la setmana del Ple d’investidura, la meva intenció és presentar, abans de la investidura, la meva proposta de cartipàs així com el Pla d’Acció dels 100 primers dies per poder treballar des del primer minut.

I més enllà de Figueres. Es veu com a president de la Diputació de Girona?

El meu objectiu és Figueres, ara mateix preparar el nou govern, el Pla d’Acció dels 100 primers dies i deixar-me la pell perquè a partir del 17 de juny els figuerencs que ens han fet confiança comencin a notar un canvi a la ciutat. La Diputació és important per obtener recursos adicionals, que seran necessaris per la Ciutat, però jo sempre he dit que el meu President per la Diputació, sense cap mena de dubte és el Senyor Miquel Noguer. Ha demostrat sobradament la seva vàlua al capdavant de la Institució.