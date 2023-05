«Estem molt contents perquè era la primera vegada que ens presentàvem a les eleccions i hem guanyat amb majoria absoluta». Així s'ha expressat Lluís Blavi unes hores més tard de saber-se que serà el nou alcalde de Terrades substituint a Isidre Felip que feia 28 anys que ocupava aquest càrrec.

El seu partit, Estimem Terrades, ha obtingut la majoria absoluta amb el 46,54% i 4 regidors, unes xifres que els col·loquen per davant de Junts que actualment governava i que es va presentar a aquests comicis amb Cesar Guitart al capdavant, el qual aspirava a rellevar a Felip del seu mateix partit. En aquest sentit, Blavi ha afirmat que «eren unes eleccions molt importants per Terrades, ja que en els últims anys només s'havia presentat un partit polític i aquesta vegada érem tres i la cosa estava molt renyida».

Guitart de Junts per Terrades ha aconseguit 2 regidors amb el 33,17% dels sufragis, mentre que Tots per Terrades de Magdalena Gil ha quedat com a tercera força amb 1 regidor i el 18,43% dels vots.

A diferència de la tendència general, la participació a Terrades ha pujat en comparació al 2019 i arribat al 76,40%. Lluís Blavi, que amb 23 anys es convertirà en un dels alcaldes més joves d ela comarca i de Catalunya, exposa que «obtenir tants bons resultats amb una participació tan alta ens fa estar molt contents i orgullosos del nostre poble».