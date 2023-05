No va ser una bassa d'oli, però poc li va faltar. El tracte entre els candidats a l'alcaldia de l'Escala que van participar, aquest dijous en el debat central de campanya, es va assemblar molt a les aigúes someres de l'estany de Poma, un dels espais de futur de la vila generat durant el present mandat. Els sis alcaldables convidats per Ràdio l'Escala, Canal 10 TV i el Setmanari de l'Alt Empordà, amb la complicitat de la delegació comarcal del Col·legi d'Arquitectes i de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, van mostrar poques dificultats per arribar a enteses en temes clau de la vila i, al mateix temps, es van mostrar oberts a pactes en cas que la Candidatura de Progrés no repeteixi la majoria del 2019. Només el candidat d'ultradreta Joan Ball·llosera va declinar ser-hi present.

Durant el debat, moderat per Abel Font, va quedar clar que tots els alcaldables tenen la voluntat de treballar per potenciar el transport públic entre els diferents barris del municipi i, també, l'interurbà per a connectar l'Escala amb els pobles de l'entorn, especialment amb Camallera i la seva estació ferroviària, i Figueres, com a centre comarcal d'educació i serveis. També hi va haver concordança d'idees, en general, sobre la mancança d'habitatge de lloguer assequible, no només per als veïns del poble, sinó també per als treballadors de temporada que reforcen els equips de les empreses turístiques del municipi. L'actual alcalde i alcaldable socialista Josep Bofill va recordar precisament que el desenvolupament urbanístic de l'estany de Poma "preveu construir-hi vint-i-cinc habitatges de protecció oficial", una xifra que encara s'allunya molt de les necessitats reals de la vila, va deixar clar que la seva política "no implica comprar habitatge social". Etna Estrems (ERC) va posar l'accent en la proposta d'impuls "d'habitatge cooperatiu" i es va oposar a la proposta de reconversió de locals comercials en habitatges que fa Eva Trias d'Alternativa. Des de Junts, Jordi Roura va incloure la idea de reciclar contenidors de mercaderies per a crear allotjament assequible, com han fet algunes grans ciutats com Barcelona. Xavier ballesta (Gent de l'Escala) va insistir en la necessitat d'aconseguir habitatges de lloguer o compra a preus raonables posant èmfasi en el tema de les necessitats dels temporers, per evitar que hagin de destinar bona part del seu a l'allotjament. Albert Pons, d'En Comú Podem, va reblar el clau de l'apartat social demanant que el pressupost municipal arriba al cinc per cent en aquest àmbit "per atendre tots els col·lectius", amb l'afegit d'un augment del personal de l'àrea.

Impuls a la sostenibilitat i polèmica pel parc eòlic marí

Sobre la sostenibilitat, tots plegats van coincidir en l'impuls de la implantació de les energies sostenibles. Josep Bofill va treure pit amb les actuacions municipals que han permès aprofitar equipaments públics per a instal·lar-hi plaques fotovoltaiques per a "abastir els equipaments públics" com a pas previ a la creació de comunitats energètiques locals, una proposta que Etna Estrems també va plantejar de manera oberta. Eva Trias va matisar que, malgrat estar-hi d'acord "primer cal veure com estan els edificis" i reparar-lo en cas que sigui necessari.

En aquest punt, Jordi Roura va posar damunt la taula la preocupació pel parc eòlic marí de davant de la badia de Roses, tot recordant que "ja ens van enganyar amb la MAT" com a "excusa" per a resoldre els talls de llum sovintejats a l'estiu. Ballesta va lamentar "que hagi estat la societat civil la que s'hagi mobilitzat" contra les repercussions d'aquests projectes. Josep Bofill va recordar a tots els presents que tots els partits presents en el plenari havíem signat un document contra la manera de plantejar-se l'arribada de l'eòlica marina a la costa empordanesa, però va deixar clar que "no renuncia" a l'aprofitament eòlic si el seu impacte és raonable. Per a Albert Pons serà molt rellevant que "tothom es pugui aprofitar" de la generació energètica sostenible creant una "taula de negociació de compensacions" i va demanar que es tinguin en compte "l'aprofitament dels sostres dels polígons". Estrems es va sentir al·ludida quan es va retreure el suposat suport de la Generalitat, governada per ERC, al POEM: "La Generalitat no ha votat res", va dir.

L'atenció a les persones grans, sobretot a les que viuen soles, i la necessitat que rebin suport en el dia a dia quan es tracta de fer gestions o en el seu contacte amb l'administració també va generar consens. També es va parlar en diverses ocasions d'entrelligar millor els barris de l'Escala. Josep Bofill va mantenir un to seré durant tot el debat, havent de rebatre en molt poques ocasions crítiques fetes a la feina del govern municipal i no se'n va estar d'enumerar els nombrosos projectes que estan en marxa per a accentuar l'avança de l'Escala en el territori, vinculats a Vilanera, el front de mar o l'estany de Poma. La situació estratègica del municipi va fer que Etna Estrems va reclamar un esforç per a consolidar el seu paper de "capitalitat entre els dos Empordà" i Xavier Ballesta va fer el mateix com a "capital de la microcomarca" que lidera. Albert Pons té clar que per avançar en qualitat, la vila ha d'aconseguir que la gestió de tots els serveis sigui pública".

Aparcament i mobilitat

Un altre aspecte debatut va ser el de la necessitat de generar nous aparcaments i treure els vehicles d'alguns vials públics per a donar preferència als vianants. Eva Trias vol un gran pàrquing dissuasori als afores. Jordi Roura proposa construir un pàrquing soterrat a la plaça Nova. Etna Estrems va qüestionar-lo dient que "és més prioritari l'habitatge social que un aparcament soterrat al centre". La futura ampliació del de la plaça de Catalunya va ser defensada per Josep Bofill. Xavier ballesta i Eva Trias van posar l'accent en els carrils bici i la necessitat que els vehicles de dues rodes tinguin aparcaments adequats. "Els vehicles de transport unipersonal necessiten itineraris segurs", va dir Albert Pons.

El POUM pendent

Fora de guió, el moderador Abel Font va treure el tema de la redacció de nou POUM, la qual cosa va generar intervencions dividides de coneixement del cas entre els regidors que hi han estat treballant des de dins de l'Ajuntament aquests darrers anys, amb propostes de consens ja acordades, i els candidats nouvinguts. Finalment, sobre la política de pactes en cas que els resultats del 28M no deixin cap majoria absoluta en el plenari, hi va haver poca discrepància. Per a Jordi Roura l'única incompatibilitat la genera "la línia vermella" sobre Vox. Bofill pensa en l'Escala "sense posar cap cordó sanitari" més enllà del sentit comú i Albert Pons negociaria a partir del programa electoral. Eva Trias espera "veure el resultat" electoral per a definir-se i Etna Estrems va ser molt pragmàtica en reconèixer que governaria "amb qui coincideixi més". Xavier ballesta ho tenia molt clar a l'hora de "mantenir el compromís amb el Consell per la República" i no acceptar cap pacte "amb els partits del 155".

El debat, retransmès en directe per Ràdio l'Escala i Canal 10 Empordà, es va celebrar a la sala de la Llar de Jubilats el Pedró amb una notable assistència de públic. Un espai que va donar la raó a tots els candidats i candidates que defensen la construcció d'un auditori. Curiosament, la trobada política va estar acompanyada pels sons dels alumnes de l'escola de música, tot recordant als candidats que sense una bona sintonia no hi haurà governabilitat per a aplicar les propostes exposades.