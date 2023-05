Aquest aquest passat dimecres, a l'Auditori Convent dels Caputxins, amb una gran assistència de públic que quasi va emplenar tot l'aforament, es va dur a terme l'acte central i de cloenda de la candidatura FIGUERES PER LA REPÚBLICA- MPIC.

L'acte va comptar amb la participació de:

Elisenda Paluzié i Hernàndez, economista, expresidenta de l'Assemblea (ANC) i ponent de la Conferència Nacional del Moviment Civil.

l i Trueta, filòleg, escriptor, Creu de Sant Jordi i exdiputat al Parlament de Catalunya. Anna Arqué i Solsona, impulsora de les consultes populars 2009-2011 i responsable de l'estratègia de comunicació i acció internacional. Impulsora, també, de Primàries Catalunya de la que va ser portaveu a Barcelona i portaveu nacional i responsable de comunicació. Promotora i portaveu als Països Catalans de la International Commission of European Citizens (ICEC).

Alhora, es va llegir un llistat de personalitats de reconegut renom del món de la cultura i la política que donen suport a la candidatura. A més, van intervenir les candidates i els candidats: Enric Pujol, Aurèlia Ramos, Alfons Romero, Josep Vilaplana i Núria Galimany i Granés (com a cap de llista).

Els candidats i candidates van fer esment i ressaltar, entre molts altres aspectes, el seu posicionament a favor de la centralitat de l'estació del tren, la validesa del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre, establir una major participació obrint canals de participació ciutadana per diversos mitjans, i fer polítiques socials fermes, sense grans promeses ni propostes faraòniques i prioritzant sempre les més beneficioses pel bon desenvolupament de la nostra ciutat.

L'esdeveniment es va complementar amb audiovisuals com el del projecte documental i periodístic "La revolta de les urnes", el videoclip "Anem tirant" del cantautor barceloní Tino del Pozo, així com un vídeo de diverses propostes realitzades per diferents candidats i candidates.

Henar Galán va ser la responsable de recitar el poema "Us reconeixerem sempre" d'Eduard Casas (promotor i coordinador del col·lectiu Poetes i Músics per la República) i un altre de propi.

L'acte, emotiu, reivindicatiu i molt respectuós, el va tancar el cantautor Josep Tero que va interpretar un repertori de la seva discografia.