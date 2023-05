El cap de llista dels populars a Vilafant, Joel Martínez, ha estat fent campanya avui acompanyat del Secretari General Nacional de Noves Generacions, Carlo Angrisano.

En declaracions als mitjans de comunicació Angrisano ha destacat "la valentia i la vàlua de Joel Martínez", i seguidament ha afegit que "Martínez és una persona compromesa amb el municipi que presenta un projecte per Vilafant fet des de i per Vilafant amb l'objectiu d'oferir als veïns i veïnes del municipi més i millors oportunitats".

"Quan el Partit Popular ha estat representat a l'ajuntament, a Vilafant l'hi ha anat bé. I és així perquè nosaltres treballem pensant en Vilafant i la seva gent, escoltant-vos i tenint-los en compte", ha dit Martínez que considera que "Vilafant té futur, molt de futur i si l'encarem junts, estic convençut que farem que el nostre poble sigui un dels municipis de referència de les comarques gironines".

Seguidament, Martínez ha explicat algunes de les propostes del seu programa. En aquest sentit, s'ha compromès "a treballar per atraure noves empreses al municipi que creïn ocupació i activitat econòmica", seguidament ha afegit que "cal que es realitzin accions que incentivin l'establiment de noves empreses a Vilafant, i nosaltres proposem per fer-ho, per exemple, l'establiment de reduccions i noves bonificacions fiscals a totes aquelles empreses que es creïn i/o s'estableixin a Vilafant, així com, per les empreses del municipi que contractin a persones joves o a majors de 50 anys, dos dels col·lectius que més dificultats tenen per trobar feina"

El cap de llista popular ha explicat també que "calen més i millors polítiques socials i econòmiques, per no deixar-nos a ningú enrere i per generar progrés, riquesa i benestar als nostres veïns", i ha afegit "cal que es faci des del diàleg i l'entesa, teixint consensos entre les diferents forces polítiques i amb els veïns, ells són el més important per nosaltres, i sempre els situarem en el centre de la nostra acció política".

Finalment, s'ha referit a "la necessitat i la importància de millorar la seguretat al municipi amb un increment de la plantilla de la policia local, amb el disseny de plans preventius contra la delinqüència i essent ferms en la lluita contra les okupacions il·legals".

Finalment, l'alcaldable popular a Vilafant s'ha referit als joves i a la gent gran, i en aquest sentit ha dit "estarem al costat dels joves, dinamitzant el "Espai Jove" i ampliant el parc públic d'habitatge del municipi per poder oferir a joves i famílies amb menys recursos habitatges de lloguer a preus assequibles, al costat de la gent gran, oferint a tots ells més i millors serveis, abordant la millor del Casal de la Gent Gran de Vilafant i ampliant les activitats que en ell si realitzen".