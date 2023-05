En plena campanya electoral per a les municipals del 28M, els candidats i les candidates a l’alcaldia de Figueres o, si no pot ser, els regidors aspirants a les àrees implicades, s’han hagut de mullar a l’hora d’exposar el seu posicionament sobre dos temes que formen part dels grans dubtes de ciutat, pel que fa a la manera d’afrontar-los i acabar-los. La restauració de l’edifici del Casino Menestral i la construcció definitiva de l’escola Carme Guasch i Darné són les patates calentes que les respectives entitats culturals i educatives han posat damunt la taula aquests dies.

En els baixos inacabats del Casino, la junta presidida per Violeta Llueca va convocar, dimarts passat, un debat per tractar el tema. Hi van participar Agnès Lladó (ERC), Jordi Masquef (Junts), Alfons Martínez Puig (PSC), Héctor Amelló (Cs), Xavier Colomer (CUP), Carles Arbolí (FF) i Núria Galimany (FxR). Durant l’acte, moderat per Carles Pujol, hi va haver un consens generalitzat respecte a la necessitat de trobar, novament, la via legal per al traspàs de l’edifici a la titularitat municipal i la cessió d’ús al Menestral, previ acord dels socis. La presidenta calcula que encara hi ha pendent una inversió d’entre quatre i quatre milions d’euros per a acabar l’equipament. El 2016 hi va haver el darrer intent frustrat d’acord. L’obra, iniciada el 2004, ha passat per dos litigis judicials i l’entitat resideix a l’exili dels antics jutjats des d’aleshores. El consens general considera el Casino «la casa de cultura de Figueres». La pilota és a la teulada dels sis-cents socis del Menestral.

Dijous, a l’altre costat de la ciutat, els representants de nou de les deu candidatures que concorren a les eleccions municipals van participar en la trobada reivindicativa que havia organitzat la comunitat educativa de l’escola Carme Guasch i Darné per a mostrar-los les deficiències dels barracons amb els quals treballa el centre des de fa setze anys. L’acte va ser convocat per l’Associació de Famílies d’Alumnes, la presidenta de la qual, Natàlia Salleras, va demanar explícitament, als membres de cada candidatura, la seva posició sobre la construcció de l’edifici definitiu, que ha patit nombrosos retards aquests darrers anys i que, en aquest mandat, ha iniciat els tràmits definitius sense que les obres hagin començat. Hi van ser presents els representants de Junts, ERC, PSC, Ciutadans, CUP, Figueres Futur, Figueres per la República, PP i Vox. Tots ells es van comprometre a accelerar la construcció si està en les seves mans i a respectar l’emplaçament actual com a definitiu. El director de l’escola, Albert Oliveras, va detallar totes les deficiències que pateix el centre, però ho va haver de fer amb un televisor instal·lat a l’espai exterior, ja que els candidats no poden accedir a centres educatius durant la campanya electoral. Famílies i alumnes van assistir a l’acte amb pancartes que expressaven el seu rebuig a la situació de provisionalitat que pateix l’escola. L’alcaldessa en funcions i alcaldable d’ERC, Agnès Lladó, va recordar que el pressupost municipal d’enguany ja té una partida de 2,3 milions d’euros per a l’obra.

Malgrat les discrepàncies d’oportunitat i de lloc expressades aquests darrers temps per diversos partits, tots van reconèixer que la necessitat de l’escola havia de passar per davant després de més de setze anys en barracons.