El candidat a l'alcaldia, Jordi Masquef, reivindica la necessitat de posar al dia l'administració i l'Ajuntament en matèria de noves tecnologies, administració electrònica, transparència i bon govern "En aquests quatre anys hem instat en diverses ocasions al govern municipal a complir amb la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i no s'ha atès cap de les nostres peticions".

A tall d'exemple, i malgrat estrenar nova web municipal a deu dies de les eleccions, Junts per Figueres exposa que el govern quadripartit continua sense facilitar d'una manera accessible i ràpida la informació bàsica sobre els càrrecs electes i els càrrecs eventuals del consistori, proporcionant informació parcial i no actualitzada i sense fer públics els càrrecs de confiança, els currículums i les retribucions d'aquests ni dels regidors del consistori.

Altres exemples es poden trobar en les queixes de molts figuerencs i també professionals sobre la dificultat de trobar informació, actual i antiga, i la dificultat per accedir-hi.

Per aquest motiu, Masquef proposa una clara i ambiciosa aposta per transformar l'administració al servei dels figuerencs, amb un expert com l'Albert Alemany com a regidor encarregat de pilotar aquesta transformació que té com a objectiu fer la vida més fàcil a la ciutadania, posar les coses fàcils a qui s'ha de relacionar amb l'Ajuntament i amb especial sensibilitat a la nostra gent gran. Els principals punts del projecte "El meu Ajuntament" són: