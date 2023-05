L’alcaldable del PSC, Pere Casellas, ha explicat avui quines seran les primeres accions si aconsegueix liderar el govern de Figueres. Les mesures són principalment tres i estan relacionades amb la mobilitat; l’activitat econòmica i els serveis socials. Casellas assegura que “els primers dies de govern se centraran en abaixar un 10% el preu de la zona blava; farem la primera reunió amb la propietat de la Sala Edison i també ens reunirem amb l’àrea de Promoció Econòmica i Serveis Socials per implantar millores d’eficiència”.

Al principi d’aquest mandat, amb el PSC a l’equip de govern, ja es va rebaixar un 40% el preu de la zona blava i ara es proposa abaixar-la un 10% més, de manera que en 5 anys s’haurà reduït el cost d’aquesta àrea d’estacionament regulat en un 50%. “La mesura és important per afavorir la mobilitat en una ciutat de serveis que necessita gent i d’això se’n beneficiarà tothom: visitants, residents i, per tant, Figueres”, afirma el candidat del PSC.

La primera reunió amb el propietari de l’antiga Sala Edison, Antoni Escudero, per posar fil a l’agulla al projecte comercial serà un altra mesura prioritària. Amb el nou POUM es pot ampliar la superfície del projecte i “ara cal fer-lo realitat”, diu Pere Casellas.

La tercera acció important serà la reforma de Promoció Econòmica i Serveis Socials, que fins ara ha gestionat ERC, un dels seus socis de govern. Casellas explica que “farem reunions amb el personal per dur a terme la millora d’àrees que no hem gestionat i que requereixen mesures per guanyar en eficàcia”. El PSC aposta per una política de promoció econòmica més enfocada a captar empreses i que disposi d’una borsa de treball més proactiva. Pel que fa als serveis socials, cal fer front al sensellarisme i aprofitar les possibilitats de la borsa d’habitatge social creada en aquest mandat.