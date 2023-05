A Figueres, com a capital del surrealisme que és, sempre pot passar de tot, fins i tot que la justícia impedís la celebració de la jornada de votació en un col·legi electoral a causa d’una execució hipotecària. Això és el que ha estat a punt de passar amb el centre cívic del barri dels Cendrassos, situat en el carrer del mateix nom. Només la ràpida actuació de la junta de l’Associació de Veïns ha impedit aquest fet.

A instàncies del Banc de Santander i, per extensió, la Sareb, el jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 va tirar endavant una ordre de llançament el 25 d’abril sobre aquest local.

En tenir-ne coneixement, el 5 de maig, l’Associació de Veïns, es va personar directament al jutjat per aturar el fet, aportant el conveni d’ús de l’immoble per part de l’Ajuntament i advertint que es tractava d’un local electoral escollit pel mateix consistori, com en anteriors ocasions. També ho va notificar per escrit, sense que, fins ahir dilluns, hagués obtingut resposta. «Sort va haver-hi que, amb aquesta compareixença, hem endarrerit aquesta execució. A posteriori ens haurem de presentar personalment quan hi hagi judici, sense poder demanar un advocat d’ofici en ser una associació», explica la junta de l’AV, tot esperant que no hagi d’abandonar el local.