Des de la Iaeden-Salvem l’Empordà s’ha iniciat una campanya que continuarà després de les eleccions municipals, i que consisteix a recollir el màxim d’adhesions per part de les diferents candidatures, grups municipals i equips de govern a un manifest que acaba de fer públic. En ell es recullen els principis bàsics per tal que el desplegament de les energies renovables es faci de la manera més democràtica, i sense malmetre ni els nostres paisatges ni la biodiversitat de la comarca. Per tal de poder fer un seguiment de quines candidatures l’han signat, així com per tal d’adherir-se al manifest, la web de l’entitat disposa d’un enllaç en aquest sentit.

A partir d’aquest moment, la Iaeden-Salvem l’Empordà anuncia que es dedicarà a reclamar el compliment d’allò que han signat, però, sobretot, es dedicarà a posar en evidència totes aquelles candidatures i equips de govern que no hagin gosat signar-ho per motius contraris al manifest. En l’inici del manifest, es convida els signants a comprometre’s «davant dels seus electors a desenvolupar totes les gestions legals i administratives, així com a participar en tots aquells actes de mobilització i acció ciutadana encaminats a garantir que el desplegament de l’energia eòlica i solar i tota la resta de fonts d’energia renovable dins del seu terme municipal o la comarca». Entre altres aspectes, es prioritzen «aquelles instal·lacions que garanteixin una gestió democràtica de la producció d’energia elèctrica, sigui en forma de cooperativa, sigui en forma de gestió pública o privada, de manera que es garanteixi un repartiment equitatiu dels beneficis econòmics que es generin. Cal evitar les multinacionals extractives i els fons inversors especuladors. Rebutjarem, d’aquesta manera, que la propietat d’aquesta mena d’instal·lacions estigui en mans de grans corporacions especulatives que continuïn apostant per un model econòmic creixentista».