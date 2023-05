L’execució d’un pla de millora integral amb l’obertura de les primeres subseus de la Guàrdia Urbana a dos barris de la ciutat és la principal proposta que planteja Figueres Futur en matèria de seguretat i civisme. La millora de les ràtios de seguretat a la ciutat, actualment amb un dels índexs delinqüencials més alts de la demarcació de Girona, i la lluita contra la incivisme seran una de les prioritats del proper mandat en cas que el partit de Figueres aconsegueixi governar. Les subseus de la Guàrdia Urbana es proposen obrir de forma gradual al barri de l’Estació, a l’actual espai municipal que ocupa el menjador social, i a la zona de Figueres Oest.

El pla de millora integral de la Guàrdia Urbana té tres eixos bàsics, que es basen en l’especialització, els recursos i la proximitat. Així, preveu crear una unitat d’ordre públic i agents especialitzats en violència masclista i juvenil, ús de drons, mediació comunitària i anti-okupacions. Pel que fa als recursos, a banda de seguir treballant en l’ampliació de la plantilla, s’instal·laran equips de càmeres lectores de matrícules i sistemes de videovigilància en els punts més conflictius, amb una sala de control permanent.

Altres mesures que Figueres Futur planteja per aquest proper mandat passen per seguir pressionant al Departament d’Interior per la creació de la regió policial dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Empordà, reforçar la col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil i el compromís de l’aplicació estricte de l’ordenança de civisme, complementat amb l’organització de cursos de civisme i habilitats socials a les escoles i instituts.

El candidat a l’alcaldia de Figueres Futur, Carles Arbolí, assegura que “hem de ser capaços de capgirar no només les estadístiques de seguretat, sinó sobretot garantir que la gent se senti segura a la ciutat”. Segons el cap de llista del partit de Figueres, “necessitem fer un pas endavant contundent per frenar els delictes i la degradació de l’espai públic que provoquen una minoria d’incívics que s’han fet seus determinats carrers i places de la ciutat”. Arbolí considera que “no podem permetre, per acció o per omissió, que normalitzem determinats comportaments incívics”