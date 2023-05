Figueres té tots els elements per convertir-se en un referent de turisme cultural de primer nivell i un plató cinematogràfic de referència. Aquesta és una de les propostes per a les eleccions municipals de l’alcaldable del PSC, Pere Casellas, que aposta per seguir la línia de les accions turístiques i culturals iniciades en aquest mandat i potenciar la vinculació amb Salvador Dalí a través de la casa natal, la segona casa Dalí i la iniciativa el Dalí de Figueres.

Pere Casellas creu que “la creació de la Figueres Film Office han estat una bona arrencada perquè aquest referent cultural, turístic i plató de cine de primer nivell en què s’ha de convertir Figueres sigui una realitat”. Casellas afegeix: “Amb tots els ingredients que tenim podem fer, perfectament, de Figueres la nova Màlaga, la ciutat on es gravin moltes de les produccions audiovisuals de referència ” El PSC de Figueres continuarà treballant per la dalinització de la ciutat i la vinculació entre turisme i comerç. Es tracta de convertir Figueres en un referent en turisme cultural i, també, apropar el castell a la ciutat i potenciar-lo com a gran actiu patrimonial i turístic. A més, hi haurà noves accions per desestacionalitzar el turisme amb nova oferta i propostes, sobretot vinculades a comerç; cine; petits congressos; gastronomia i ciclisme. A tot això, s’hi haurà d’afegir la reforma de la Sala Edison, que reforçarà el pol comercial i turístic de la ciutat i es potenciarà el comerç de l’altra banda de la Rambla. Els socialistes de Figueres també recorden: “Hem aconseguit dels fons Next Generation 2,6 milions d'euros per millorar l'oferta a la ciutat. Hem obert la segona casa de la família Dalí i a l'estiu obrirem la Casa natal. Hem creat, juntament amb el sector nova oferta en temporada baixa: Fira de la cervesa, Figa dolça i la Ceba negra”.