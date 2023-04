La candidata de Junts per la Jonquera, Míriam Lanero, va presentar aquest divendres al vespre en un acte a la Societat un equip “transversal i divers” per liderar “un nou impuls” al municipi. Lanero pren el relleu de l’actual alcaldessa, Sònia Martínez Juli, que tanca la llista.

Lanero va remarcar com a prioritats per al proper mandat “la seguretat, el civisme, la neteja i l’atenció a les persones”. Durant l’acte es va repassar la feina feta per la formació al capdavant de l'ajuntament del municipi fronterer, en aspectes com la seguretat, l'urbanisme, els esports, el medi ambient, la protecció civil i el comerç.

Lanero va posar l’accent en la millora de la seguretat. “Hem fet canvis a la policia local, hem insistit a demanar la comissaria de Mossos d’Esquadra, i hem incorporat una agent cívica. Estem treballant en una nova aplicació per al mòbil, per a donar més seguretat als comerços i ciutadania més vulnerable: el botó vermell", va avançar.

Pel que fa al civisme, la candidata va subratllar que “només amb una Jonquera cívica, respectuosa, culta i educada podem fer una comunitat cohesionada, justa i avançada”.

En l'àmbit de l’atenció a les persones, Lanero va recordar que en matèria de Salut, la Jonquera “està executant tots els tràmits necessaris perquè la Generalitat construeixi l’edifici del nou CAP i urbanitzar-ne l’entorn”.