Etna Estrems va ser presentada, aquest divendres, com a candidata a l'Escala per les properes eleccions municipals del mes de maig. Estrems seguirà encapçalant la llista d'Esquerra Republicana al municipi costaner. La presentació va tenir lloc en un acte celebrat al Centre Esportiu i Recreatiu de l’Escala i va comptar amb la presència de l’exconsellera Dolors Bassa.

La cap de l'oposició va presentar les principals propostes i objectius de la seva candidatura i va posar especial èmfasi en qüestions com la proximitat amb la ciutadania, el futur del municipi o l’habitatge. Estrems va afirmar la voluntat de treballar per aconseguir que hi hagi habitatge assequible al poble per tot l’any: “Si aconseguim que la gent que viu i treballa a l’Escala tingui un sostre digne i pugui desenvolupar el seu projecte de vida, aconseguirem també un poble viu, amb carrers i places amables i segures i amb un comerç de proximitat que tindrà molta més fortalesa".

La cap de llista republicana també va introduir la intenció de crear la figura del regidor i regidora de barri. Paral·lelament, va posar el focus en dos punts del patrimoni natural i històric de l'Escala: l’Estany de la Poma, que es pretén obrir al públic, i Mas Vilanera, que podria ser un espai de referència turística i de recuperació del passat agrícola de la localitat.

Altres propostes del partit s'enfoquen en polítiques d'igualtat i d'acompanyament a les persones grans.