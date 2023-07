El primer secretari del PSC, Salvador Illa, creu que a les pròximes eleccions "no hi ha intermediaris que valguin", ja que el duel està entre el candidat socialista, Pedro Sánchez, i el popular Alberto Núñez Feijóo. "Faig una interpel·lació a tots els catalans perquè concentrin el vot a Sánchez, a favor de progressar", ha reclamat durant la trobada municipalista del PSC que s'ha fet aquest dissabte al Palau de Congressos de Barcelona. En el mateix sentit, la candidata socialista, Meritxell Batet, qui ha defensat que "mereix el suport dels ciutadans" per continuar sent president perquè "ha encarrilat la crisi política de Catalunya". "Se l'ha jugat per nosaltres", ha afirmat tot afegint que això li podia comportar "crítiques ferotges".

Segons Batet, el president espanyol se l'ha jugat per tal que nosaltres "recuperéssim la convivència" i, sobretot, perquè, a parer seu, "va funcionar i avui Catalunya està millor i Espanya està millor". "El clima social a Catalunya ha canviat radicalment", ha argumentat tot assegurant que per veure-ho només cal "passejar per les ciutats i pels pobles". De fet, segons ella, "el camí del diàleg i el retrobament entre Catalunya i la resta de l'Estat depèn del fet que hi continuï havent un govern socialista". "No ens podem permetre com a societat tornar a la fractura sense esperança, tornar a la tensió, a enredar-nos a la confrontació", ha valorat tot afirmant que "ningú vol tornar al passat a Catalunya". "Això només és el tràiler de la pel·lícula de terror que ens espera" La candidata del PSC a les eleccions del 23 de juliol ha advertit que Espanya també es juga "tirar endavant o retrocedir" en educació, cultura, salut, transició ecològica i en la lluita contra la violència de gènere. Segons Batet, el PP pot acabar fitxant ministres trumpistes o negacionistes del canvi climàtic. "Hem vist al PP acceptant que la violència de gènere es passi a dir violència intrafamiliar", ha retret tot recordant que Feijóo va justificar la violència masclista de Vox "per haver tingut un divorci dur". "Això només és el tràiler de la pel·lícula de terror que ens espera a totes les dones del país", ha advertit tot fent una crida a la mobilització el 23-J. Per la seva banda, el cap de l'oposició, Salvador Illa, ha afirmat que "la tasca política més important" que tenen els alcaldes, regidors i polítics socialistes en els pròxims vint-i-dos dies és "tornar a donar una resposta contundent a les urnes". "El 23-J hem d'omplir-les perquè el president Sánchez continuï al capdavant del govern d'Espanya", ha reblat. "Catalunya és decisiva" "En aquestes eleccions alguns volen derogar, uns altres volen bloquejar i uns altres volen posar preu", ha assegurat en al·lusió als altres partits tot preguntant-se "quin preu té la violència de gènere, no deshumanitzar els immigrants, la reforma laboral". Davant d'això, ha reiterat que "no hi ha intermediaris que valguin: o Sánchez o Feijóo". "I Catalunya ha de sortir amb força en aquestes eleccions perquè és decisiva", ha conclòs.