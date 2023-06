La candidata del PP al Congrès dels Diputats per Girona, Concepció Veray, ha anunciat aquest matí, en una visita a Tossa de Mar durant la Festa Major, que si “Alberto Núñez Feijóo és president després del 23 de juliol” promourà un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del sector turístic gironí per a impulsar-lo a nivell nacional i internacional. “Es tracta d’un pla renove de l’hostaleria, la internacionalització de les empreses del sector i un pla estratègic de modernització i competitivitat”, ha exposat durant les reunions que ha mantingut amb representants d’aquest sector a Tossa de Mar.

“M’he compromès amb el sector turístic de Tossa però ho faig extensiu al sector de totes les comarques gironines perquè després de 5 anys de govern Sánchez i un Psoe que no ha fet res a la província cal redoblar esforços i recolzar el sector”, ha manifestat. Veray també s’ha compromès a incloure les comarques gironines dins el paraigües de la Marca España per a “promocionar específicament” tot el sector perquè la “potenciació internacional i nacional del turisme a la província és fonamental i inexcusable pel principal motor econòmic que tenim”. Veray ha recordat que el sector de la restauració i l’hostaleria “ho van passar molt malament durant la pandèmia i van donar el millor d’ells perquè la resta de ciutadans poguéssim estar millor i, per tant, ens correspon ajudar-los i col·locar Girona en el primer lloc de l’economia catalana en aquest sector”.