Pedro Sánchez va reaccionar aquest dilluns de manera dràstica a l'enorme patacada que el diumenge va patir el PSOE a les eleccions municipals i autonòmiques. Amb els socialistes en estat de 'xoc' per una desfeta davant el PP que no van vaticinar ni en els seus pitjors malsons, el president del govern espanyol va decidir avançar les eleccions generals. S'esperaven al desembre, però finalment tindran lloc el 23 de juliol, va anunciar Sánchez durant una compareixença sense preguntes des del Palau de la Moncloa.

Les meses electorals, que estan compostes per un president i dos vocals, són les encarregades de presidir l'acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l'escrutini.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, ha comunicado al jefe del Estado su decisión de convocar un Consejo de Ministros esta tarde, para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de elecciones generales.



Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. pic.twitter.com/LU7WI7fEze — La Moncloa (@desdelamoncloa) 29 de mayo de 2023

Dies del sorteig de les meses electorals

Els membres de les meses electorals s'escullen per sorteig a totes les eleccions i aquests sortejos solen realitzar-se un mes abans de la data dels comicis. En el cas de les eleccions del 23 de juliol, el sorteig es realitzaria entre el 23 i el 27 de juny, aproximadament.

En els dies posteriors al sorteig, els ciutadans escollits per estar a la mesa electoral rebran una carta en el seu domicili amb la notificació del seu càrrec. L'única manera de saber si t'ha tocat ser membre d'una mesa electoral és rebre aquesta carta.

La notificació la lliurarà el carter o, també, la pot lliurar un agent de policia. Si no estàs en aquell moment a casa, rebràs un avís per anar a recollir la carta a Correus.

En la carta ve detallada la informació sobre el càrrec que hauràs d'ocupar (o si ets suplent) a la mesa electoral i les instruccions per saber el que has de fer.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran excloses aquelles persones que aconsegueixin la majoria d'edat en el termini comprès entre la formació de les llistes de votants i la votació.

El president de la mesa haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent, i es designaran dos suplents per cada persona que formi part de la mesa electoral (dues per cada vocal, i dos suplents més per al president de la mesa).