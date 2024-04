El Centre de Noves Oportunitats de Figueres acull una nova jornada on els joves fan propostes per avançar cap a una Europa més verda

Amb l’objectiu d’implicar els joves per aconseguir que l’any 2050 Europa sigui el primer continent del món amb zero emissions, reduir els residus i preservar els ecosistemes, aquest dimarts s’ha celebrat al Centre de Noves Oportunitats de Figueres la tercera jornada de reflexió i debat sobre el Pacte Verd Europeu.

En el marc del projecte Youth for Green Euro Regio Future, els joves han reflexionat al voltant cinc eixos sobre els quals cal aplicar canvis per fer realitat aquesta transformació verda: habitatge, consum, alimentació, mobilitat i conservació de la natura.

Durant la jornada, els joves han pogut debatre sobre quins canvis podem fer els ciutadans per ser més sostenibles. Una de les participants, Sen Álvarez García, ha valorat que "cal ser actius per poder potenciar el canvi. Canviar la mentalitat de la gent pel que fa a la sostenibilitat, crec que ens ajudarà molt a progressar. I també penso cal reciclar més i reduir els consums excessius de llum i d'aigua, per exemple". Per tot això, "jornades com la d'avui ens ajuden a mentalitzar-nos que el planeta pateix una crisi climàtica que ens afecta a tots. No és una cosa que ens quedi lluny".

Aquests espais de debat són iniciativa d’Europe Direct Girona i l’Euroregió Pirineus Mediterrània i s’emmarca dins el projecte Y4 Green ERF (Youth for Green Euro Regio Future) impulsat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània i adreçat específicament a joves. Les jornades anteriors es van realitzar a Olot i Girona, la pròxima activitat programada és el 18 d’abril a Palamós.

La jornada ha permet debatre sobre la sostenibilitat. / Josep López

Visibilitzar projectes ja existents

El projecte Y4 Green ERF és anual, s'adreça als i per als joves i té per objectiu promoure una Europa més verda a partir de la visibilització i comunicació d'accions ja existents, reals i tangibles de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània relacionades amb el medi ambient i que són possibles gràcies a polítiques europees.

El projecte té un pressupost de 283.000 euros i està cofinançat, en un 80%, per la Unió Europea. Per tirar-lo endavant es compta amb sis socis experts en cooperació territorial, Unió Europea i mitjans de comunicació com són l'Euroregió Pirineus Mediterrània, ADRET (Europe Direct Pyrénées), Universitat de Girona, AMIC (Associació de Mitjans d'Informació de Catalunya), AMIC Illes Balears i JEF PirMed (Joves Europeistes Federalistes). La iniciativa té una durada de dotze mesos, va iniciar-se el novembre de 2023 i s'allargarà fins a l'octubre de 2024.

Cooperació política

L’Euroregió Pirineus Mediterrània és una organització de cooperació política entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió d’Occitània. Es va crear l’any 2004 i és una entitat jurídica definida en el marc del reglament europeu del Parlament Europeu i del Consell. L’acció de l’Euroregió Pirineus Mediterrània s’articula a partir d’un full de ruta polític, que es tradueix en plans d’acció i es concreta a través de cinc comissions tècniques de treball en els àmbits de la cultura, la innovació, l’ensenyament superior i la recerca, el medi ambient, el canvi climàtic i l’energia, i el turisme, així com de diversos grups de treball. Una de les prioritats de l’organització són els joves, i d’aquí que s’impulsi el projecte Y4 Green ERF.