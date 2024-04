Jornada de Portes Obertes per descobrir l’oferta formativa de la Universitat de Girona

El dissabte dia 4 de maig s'ha organitzat la Jornada de Portes Obertes (JPO) a la Universitat de Girona per a famílies i el públic en general. Serà una ocasió única perquè els futurs estudiants puguin conèixer les instal·lacions i l’oferta acadèmica de la mà de professorat i dels mateixos estudiants de la UdG. Podran visitar els Campus, els centres docents amb la seva oferta de graus i dobles titulacions, les aules on s'imparteixen les classes, els tallers i els laboratoris on fer pràctiques, etc. S’oferiran sessions informatives de tots els graus. El programa detallat es pot consultar a l’adreça udg.edu/jpo i les inscripcions ja estan obertes.

La UdG disposa d'espais diversos. / UDG

Actualment la Universitat de Girona ofereix una cinquantena de graus als campus de Montilivi, Campus Centre i Barri Vell, i 17 dobles titulacions. Té també diferents centres adscrits. Aquest curs acadèmic s’ofereixen dos nous graus, Global Studies i Nutrició Humana i Dietètica i una doble titulació de Filologia Catalana i Hispànica.

Campus de la UdG al barri Vell. / UDG

Els estudiants que optin per estudiar a la UdG es trobaran una docència de qualitat, amb un tracte personalitzat, de tu a tu, podran fer pràctiques en empreses, tindran un acompanyament pe a l'orientació laboral i podran participar en programes de mobilitat internacional. Tindran al seu abast serveis universitaris com ara la biblioteca, esports o llengües modernes i podran participar en nombrosos projectes de cooperació i voluntariat. Així mateix, podran participar activament en les nombroses associacions d’estudiants existents. I tot això, en una ciutat universitària com Girona, amb una gran oferta cultural i esportiva, on tot ho tindran a l'abast per viure la seva experiència UdG.

L’oferta de graus per al curs vinent es pot consultar a l’adreça udg.edu/graus.