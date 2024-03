L'alumnat de l'Amistat de Figueres dissenya màquines per ajudar a la gent gran

Els alumnes de l’escola Amistat de Figueres han dissenyat màquines per a la gent gran. L'activitat s'ha portat a terme a través de l’enginyeria i proposa diferents ginys per millorar la vida de les persones grans mentre reflexiona sobre l’edatisme.

Els infants han creat prototips per ajudar a les persones grans a fer la compra, robots per fer-los companyia o bé nanorobots per curar o millorar la salut d’aquestes persones. Unes propostes que van mostrar durant la fira de mostres oberta del 22 de març, en el que el centre va obrir les portes perquè les famílies i els veïns poguessin veure les propostes creades. L’alumnat de 6è ha treballat els seus projectes per poder-los presentar en el concurs Nanoinventum, que l’any passat va premiar el centre com a millor escola STEAM.

Des de la taula pels drets de la gent gran del Consell Comarcal de l’Alt Empordà van demanar ajuda a l’escola per sensibilitzar sobre la discriminació per raó d’edat l’edatisme.

L'alumnat ha treballat el tema en els darrers mesos a través de diversos recursos com per exemple, el conte “contes per fer-se gran” o bé participant en diversos tallers. Per treballar aquest tema també han pogut fer diferents entrevistes amb persones grans que van acudir a l’escola com a voluntàries. Després d’aquest treball, i lligat amb la filosofia STEAM de l’escola - treballa de manera global, ciència tecnologia, arts i matemàtiques, els infants han tingut la missió de dissenyar un giny o màquina que ajudi a millorar la vida de les persones grans. D’aquesta manera, des d'infantil fins a 6è l’alumnat s’ha conscienciat sobre la problemàtica de l’edatisme i ha utilitzat l’enginyeria per buscar solucions a problemes reals que van de resoldre la soledat de les persones grans fins a problemes de salut o mobilitat.

Un dels dissenys. / ESCOLA L'AMISTAT

Aprenent l'enginyeria

A més, de treballar el concepte de l’edatisme, els infants de l’escola també han treballat en paral·lel sobre què és l’enginyeria, a l’espai de tertúlies l’alumnat ha treballat el conte “La màgia de l’enginyeria” que ha publicat el col·legi d’enginyers de Catalunya. Un treball que ha anat acompanyat de la visita de quatre enginyeres a l’escola per parlar d’aquesta professió.

«Aquest curs, l’escola ha apostat per tenir molts experts per tal que ens aportin la informació necessària per resoldre els diferents reptes que anem plantejant a l’alumnat al llarg del curs" ha manifestat la directora Roser Giró. Afegeix que "som una escola STEAM, i per tant volem potenciar que els i les nostres estudiants treballin de manera global utilitzant la ciència, la tecnologia i les arts per resoldre problemes reals" i a més, "creiem que és molt important que els aprenentatges estiguin relacionats amb l’entorn i la realitat dels infants, per tal que siguin vivencials, per tant, siguin més difícils d’oblidar».