Divendres i dissabte passat van tenir lloc dos esdeveniments del calendari de l'English Time, grup de treball format per professors de llengua anglesa de la comarca, en col·laboració amb Servei Educatiu de l'Alt Empordà. Concretament, divendres, es va inaugurar la primera edició del Reading Aloud Contest, inspirat en el certamen de Lectura en Veu Alta.

El debut d'aquest esdeveniment va tenir lloc al teatre de l'institut Narcís Monturiol. Fins a 11 centres educatius comarcals van formar part d'aquest certamen, cadascun d'ells representat per un equip format per 3 alumnes de 4t d'ESO. És a dir, per l’escenari van passar-hi un total de 33 adolescents finalistes, que van llegir davant d’un jurat que avaluava la seva dicció, interpretació, ritme i lectura en equip. Les vencedores van ser la Laia DeCaprio Ballester, la Leonora Doolard i la Roumayssae Taouil Idrissi, de l’Institut Illa de Rodes. En segona posició, i també amb premi, els distingits van ser Zaynab Dahou, Michael Alexander Soriano Sánchez i Sara El Hmidi l'Harrak, de l'Institut Cendrassos.

L'endemà, a la sala d'actes del Narcís Monturiol, es van concentrar els finalistes de 2n i 3r d'ESO de la setena edició de l'Oral Contest, concurs que consisteix en la creació de vídeos en llengua anglesa reproduint una situació quotidiana. Enguany, el tema escollit: la lluita contra els estereotips socials i els prejudicis de gènere. En els darrers anys, és habitual que l’equip de l’English Time proposi activitats intercentres dedicades al 8M. Tant a 2n com a 3r d’ESO, els vídeos de Vilafant van ser els més ben puntuats i els seus creadors van ser: Alba Bruñol, Joana Manzanera, Jaume Cano, Júlia Macias i Carlota Ayats (2n d'ESO) i Ona Moreno, Griselda Font, Ester Robles i Júlia Martínez (3r d'ESO).

Divendres els premis van ser xecs regal per gastar a llibreries de la ciutat, mentre que els de dissabte van ser vals per gastar en establiments adherits a Comerç Figueres. Tots els finalistes, com és usual, van rebre un obsequi corporatiu de l’English Time i marxandatge de les editorials Oxford i Burlington. A més, cal remarcar que Figueres Escena va col·laborar en ambdós esdeveniments amb lots d'entrades que es van sortejar.