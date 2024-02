L'Institut Narcís Monturiol de Figueres organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer a les famílies la seva proposta educativa pel curs 2024-2025. Pels alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) s'ha programat els dies 28 i 29 de febrer en dos torns, un a les 17 hores i l'altre a les 18 hores. Per Batxillerat podran visitar el centre el dimarts 9 d'abril a les 18 hores. I pels alumnes de Cicles Formatius i Programa de Formació i Inserció(PFI) la visita es farà el dimarts 16 d'abril a les 18 hores. Totes les visites es faran amb cita prèvia a la web www.iesmonturiol.net.

Un centre que atén la diversitat "A l’Institut Narcís Monturiol volem aconseguir la formació integral del nostre alumnat i oferir un servei educatiu públic de qualitat basat en el foment de l’esforç, l’exigència i la recerca de l’excel·lència. Aquesta voluntat, però, no tindria cap sentit si no anés acompanyada d’uns valors que són imprescindibles per a nosaltres", destaquen des de la direcció del centre. El Narcís Monturiol és un centre acollidor, que atén la diversitat tot considerant-la una riquesa i que prioritza el benestar de totes les persones que formen part de la seva gran família. Per assolir aquests objectius fomenten el treball col·laboratiu i participen en múltiples projectes que permeten que l'alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats. "Entre d’altres, liderem projectes d’innovació en l’ensenyament de la llengua anglesa, English time, des del 2012, participem en diversos projectes intercentres i formem part del projecte de mobilitat Erasmus + des de fa més de divuit anys", remarquen des del centre. Aquest programa els ha permès portar alumnes del Monturiol a més de vint països europeus durant aquests darrers anys, tant d’ESO, com de Batxillerat com de Cicles Formatius. Professorat en constant formació "Fomentem també la formació del nostre professorat en metodologies competencials i inclusives (formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques des dels seus inicis) i per aconseguir un sistema inclusiu i acollidor ens organitzem en grups heterogenis que es converteixen en grups més petits en les matèries instrumentals". Un dels elements identitaris del centre és el teatre i "creiem fermament en el lema: “fem que les arts transformin la nostra escola”. Disposen d’un teatre que els permet oferir aquesta matèria a tots els nivells d’ESO i els mateixos professors del centre en són exemple liderant el projecte dels Pastorets del Monturiol des de fa deu anys. "Amb l’alumnat participem a projectes artístics tan engrescadors com la UAP, el Mapa de Ball, la Mostra de Poesia a Secundària o la Mostra de Teatre d’Instituts de les Comarques Gironines". Per últim recordar que l'IES Narcís Monturiol ofereix formació obligatòria (ESO) i una formació postobligatòria molt variada que inclou Batxillerat, Cicles Formatius, Especialització de cicles i un Programa de Formació i Inserció. Si ens voleu conèixer, no dubteu a visitar la seva pàgina web.