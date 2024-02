A l’escola La Salle Figueres entenem que l’educació no només és l’adquisició de coneixements acadèmics, sinó també la formació integral dels alumnes de qualsevol edat com a persones. És per això que la importància de treballar, a l’escola, per dotar els alumnes d’habilitats socials no pot ser subestimada. Aquestes habilitats, que inclouen valors com el respecte a un mateix i cap als altres, són fonamentals per a una convivència harmoniosa a l’escola i, en definitiva, per preparar els alumnes per afrontar els reptes d’una societat complexa i permet als alumnes comprendre la diversitat i fomentar la tolerància, creant així un ambient inclusiu i respectuós.

L’educació emocional és una altra peça clau en aquesta formació integral. Donar als nenes i nenes i joves de les eines per comprendre i gestionar les seves emocions no només millora la seva salut mental, sinó que també contribueix a una convivència més positiva. Els alumnes que es coneixen a sí mateixos i tenen la capacitat d’expressar les seves emocions de manera adequada poden establir relacions més saludables amb els altres. Aprendre a conviure i treballar en equip és una habilitat que prepara els alumnes per afrontar els desafiaments del món real. Les tasques col·laboratives no només fomenten la responsabilitat compartida sinó que també promouen la diversitat de punts de vista, preparant als estudiants per a un futur on la cooperació és clau. Resoldre aspectes de convivència de manera efectiva El pla de convivència de l’escola esdevé una eina essencial en aquest context. Aquest pla no només contempla la prevenció de conflictes, sinó que també ofereix protocols per detectar i resoldre aspectes de convivència de manera efectiva. Proporciona, així, un marc estructurat per abordar els reptes socials i garantir un ambient propici per al creixement acadèmic i personal. És igualment crucial generar confiança amb els alumnes i les seves famílies. La comunicació oberta i transparent és la clau per fer front a possibles dificultats. Quan es crea un ambient de confiança, els estudiants se senten més còmodes expressant les seves preocupacions i les seves famílies es converteixen en aliades en el procés educatiu. En conclusió, la importància de dotar els alumnes d’habilitats socials no només radica en la millora de la convivència a l’escola, sinó que també són eines essencials per afrontar els reptes d’una societat en constant evolució. El treball conjunt dels valors, l’educació emocional, la convivència pacífica i la confiança crea una base sòlida per al desenvolupament integral dels estudiants, preparant-los per a un futur amb èxit personal i social. ADREÇA: carrer dels Fossos, 17 TELÈFON: 972 50 08 12 WEB: www.figueres.lasalle.cat