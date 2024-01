Per tothom és coneguda la importància que té la lectura en totes les etapes educatives, i durant tota la vida, com a clau que dona accés a molts coneixements i com a mitjà fonamental per a la formació permanent de les persones. Igualment, si hi ha un instrument bàsic per aprendre a aprendre en qualsevol matèria, aquest és la lectura.

Tenint en compte tot això i el fet que la tècnica lectora es va perfeccionat al llarg de tota la vida i que es ganes de llegir es poden presentar en qualsevol moment, a La Salle Figueres tenen instaurat un projecte lector que es s’inclou com un element central i prioritari en el projecte educatiu de centre. D’aquesta manera, es treballa perquè tots els alumnes, en acabar l’ensenyament obligatori, aconsegueixen uns nivells lectors satisfactoris pel que fa la fluïdesa i grau de comprensió.

El projecte lector de l’escola recull el conjunt d’objectius que es treballen per promoure l’aprenentatge de la lectura, entès com una progressió positiva en l’adquisició de la comprensió lectora i com una ampliació de la capacitat de llegir textos cada cop més complexos; l’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar, comprendre i assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta, com la capacitat de tenir un esperit crític davant la informació que ens ofereixen textos de diferents registres i convertir-ho en coneixement; el gust per llegir, entès com l’adquisició d’un hàbit lector basat en el gaudi i com a descobriment d’unes il·limitades possibilitats d’oci; la formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines per tenir accés tant a la lectura com a font d’informació, com a la lectura com a font d’oci.

El gust per la lectura

Un dels objectius principals del projecte, juntament amb l’adquisició de la comprensió lectora, és que els alumnes de La Salle Figueres sentin gust per la lectura. Tota una sèrie d’activitats programades dins les diferents etapes educatives els ajuda a anar despertant aquest interès lector. A Infantil, que la mestra els relati contes i oferir espais on observar àlbums il·lustrats són les activitats principals; a Primària i Secundària es dediquen 30 minuts diaris a la lectura a partir de l’aproximació a diferents tipologies textuals en llengua catalana, castellana i anglesa i es promou, també, la lectura compartida. El Club de Lectura de l’escola té una afluència de participa nts molt nombrosa.

La biblioteca de l’escola

La Salle Figueres compta amb una biblioteca escolar dotada amb un fons documental ampli, oberta al matí abans de començar la jornada escolar, a la tarda de 17 a 18.30 hores, oberta a les famílies, a l’hora de menjador i les hores d’esbarjo. L’espai està dinamitzat per una auxiliar de biblioteca. El servei de préstec té un gran èxit.

A més, totes les aules tenen una petita biblioteca amb llibres que els alumnes poden agafar en préstec i a més, es compta amb la col·laboració de la Biblioteca de Figueres tant per a fer formació de lectors com per a nodrir l’escola de llibres per a totes les edats.