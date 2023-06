La saviesa popular diu que no hi ha millor manera d’entendre les coses que fer-les realitat. Això és el que ha passat amb el projecte «Taps. Destapant problemes, compartint solucions», impulsat inicialment des de l’Institut Cendrassos de Figueres amb l’objectiu de potenciar el reciclatge i mostrar els resultats d’una feina ben feta i útil per a la societat. I el resultat s’ha convertit en un primer banc per al mobiliari urbà, fet amb taps de plàstics reciclats i que, aquest divendres passat, es va instal·lar al carrer Tapioles, a tocar la plaça Ramon Canet.

Aquest ha estat, també, un projecte transversal, carregat de complicitats entre els alumnes de tercer d’ESO de l’Institut Cendrassos, l’empresa Equisost bcn, el Centre de Recursos pedagògics de l’Alt Empordà i les escoles de primària Salvador Dalí, Josep Pallach i Parc de les Aigües, a més de la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. El mes de març passat es va iniciar la recollida dels taps de plàstic, amb un resultat més que notable, ja que en total es van obtenir 247 quilograms, unes 40.300 unitats, que van permetre omplir dos sacs i mig, molt per sobre dels 100 quilos que s’havien marcat com a objectiu en aquesta primera prova pilot. «Aquest és un projecte molt engrescador, que ens ha motivat molt a tots plegats, amb molt bona resposta dels alumnes, les seves famílies i els quatre centres que hi hem estat implicats» Aquest projecte, ubicat en el marc de les Escoles Verdes, tindrà una durada de quatre cursos amb el doble objectiu de treballar les competències pedagògiques pròpies de l’àmbit curricular de tercer d’ESO i la conscienciació del reciclatge. Per a la professora Montserrat Pagès, coordinadora del Servei Comunitari, «aquest és un projecte molt engrescador, que ens ha motivat molt a tots plegats, amb molt bona resposta dels alumnes, les seves famílies i els quatre centres que hi hem estat implicats». Divendres passat, a mig matí, els representants dels centres docents i de les entitats implicades, van celebrar l’acte inaugural d’aquest banc. «Esperem que no sigui el primer i que, tot darrere, en vinguin molts més», va dir la directora dels Cendrassos, Helena Cortada. Un optimisme compartit amb la resta de representants del professorat i les direccions de les altres tres escoles que hi han participat. El Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Empordà ha actuat com a enllaç per a afavorir el treball en xarxa dels centres. Josep Maria Mora va destacar davant dels alumnes la importància «del treball en equip» que ha generat el projecte, a més de la potenciació de tots els aspectes ambientals i educatius que representa. Amb la recollida d’un tap us convertiu en «ambaixadors del medi ambient», els va dir. Els representants de l’empresa Equisost bcn, especialitzada a elaborar mobiliari urbà a partir del reciclatge de plàstics, han valorat «molt positivament» aquesta entesa amb el món educatiu figuerenc. «Estem treballant amb molts projectes diferents, però aquest ha estat un dels primers amb centres educatius, la qual cosa ens satisfà molt pel missatge que aporta a les noves generacions», afirmen els seus directius. L’acte també va comptar amb la presència de l’alcaldessa en funcions de Figueres d'aquell moment, Agnès Lladó, la qual va mostrar el seu agraïment als alumnes i professors per una iniciativa que «fa ciutat». El projecte «Taps» iniciarà una segona etapa, a partir de setembre, amb l’objectiu de generar nou mobiliari reciclat a final del curs vinent.