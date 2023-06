Aquest dilluns 5 de juny als Porxos de Can Laporta a La Jonquera s’ha celebrat la jornada final del microprojecte transfronterer "Propostes per a millorar les polítiques d’alfabetització de persones adultes a l’Espai Català Transfronterer” promogut per l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Aquest projecte ha centrat la seva activitat en l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques, a nivell pedagògic i d’organització i estructuració dels recursos d’alfabetització de persones adultes. Per dur-ho a terme s’ha creat una xarxa de treball que ha posat en contacte 22 agents que desenvolupen accions d’alfabetització de persones adultes a l’Espai Català Transfronterer, i que ha comptat també amb el suport del programa Eurodistricte de la Generalitat de Catalunya. Durant la jornada s’han compartit els principals resultats del procés de Treball i s’ha aprofundit, mitjançant una taula rodona, en el coneixement del context actual de les polítiques públiques d’alfabetització de persones adultes a l’Espai Català Transfronterer, compartint experiències i possibles línies d’actuació futures. L’educació és el fonament per construir una societat més justa i igualitària Sònia Martínez, a presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha participat de la jornada i ha volgut agrair als agents participants la dedicació i compromís amb el projecte: “És imprescindible unir esforços per garantir que tothom tingui accés a l’educació i l’alfabetització, independentment de la seva edat o condició social. L’educació és el fonament per construir una societat més justa i igualitària”. En els darrers anys, l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha promogut una línia de treball en l’àmbit de l’alfabetització en català de persones adultes, que ha comptat amb la participació de diferents agents públics i privats, amb l’objectiu de reforçar estratègicament aquest àmbit de política educativa a la comarca.