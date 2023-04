Cati Jacomet és una pastora empordanesa que es va donar a conèixer gràcies al curt Vull ser pastora de la directora rosinca Maria Velasco, que es va endur dos premis VOC de la mostra d’audiovisual en català d’Òmnium Cultural, l’any passat. Arran d’aquest treball, Velasco va visitar l’escola de Pau per donar-li una sortida pedagògica, "despertar la sensibilitat amb el territori i apropar aquest coneixement als infants". Així, el claustre es va bolcar totalment per donar forma a un projecte educatiu interdisciplinari que afectava a totes les àrees esdevenint l’eix que vertebra els continguts escolars durant el primer trimestre. Aquest projecte, que ha tingut una acollida excepcional, ara enfila la recta final amb la presentació, esperen el 13 d’abril, d’un conte fet pels alumnes. Els beneficis de la seva venda es destinaran a l’Hospital infantil de Sant Joan de Déu.

La directora de l’escola de Pau, Mireia Company, explica que el projecte l’iniciaren l’equip directiu, integrat per ella mateixa i la secretària Julieta Jiménez, "dibuixant les grans línies el juliol passat" i al llarg de tot el setembre, aprofitant migdies i tardes, tota la plantilla docent, que inclou set mestres i mig, van dissenyar-lo. "Encara que sembli que els projectes es van construint a mesura que els vas fent i que els alumnes tenen la sensació que van arribant a les conclusions i aprenentatges, realment està tot escrit abans de la seva aplicació", explica Company certament molt satisfeta amb els resultats tot i que ha suposat un remenament del dia a dia. "La conclusió és que els nens volen treballar amb més projectes així. Ha estat un trimestre de gran envergadura en què la nostra feina l’hem feta igual, però d’una altra manera", conclou.

En aquest sentit, el projecte es va desplegar afectant a totes les àrees del coneixement i abraçant als cinquanta-tres alumnes del centre, tant els d’educació infantil com els dels cicles de primària. "Malgrat ser un projecte de coneixement del medi, s’ha aplicat a totes les àrees", comenta Company. El primer pas va ser "una activitat d’impacte, una mena d’experiència sensorial" que van viure els alumnes i que va consistir en un circuit dins la sala del centre cívic de Pau on el professorat va simular un corral d’ovelles, llana bruta, les eines de la filadora i, fins i tot, un racó amb nines de llana tenyida, treballada i neta i un espai de manipulació on podien "tocar el iogurt". El circuit es completava amb un racó de contes relacionats amb el camp, l’agricultura i els animals i, finalment, un tast de formatges. Ja a l’exterior, els infants explicaren la seva vivència a la tutora "sense revelar-los cap secret" i, tot seguit, visualitzar el curtmetratge Vull ser pastora amb la presència de Maria Velasco.

Aquest va ser el primer pas i, posteriorment, des de cada assignatura es va aprofundir per conèixer millor la figura de Cati Jacomet: saber qui és, a què es dedica, explorar les feines del camp, comparar a Jacomet amb altres pastors i pastores, treballant així des de la perspectiva de gènere, o entendre què és l’Escola de Pastors de Catalunya, entre altres. Des de la part de llengües, els alumnes van treballar el format entrevista que, més tard, van fer a Maria Velasco. Des de l’assignatura de plàstica també van fer una sortida a l’entorn. "Cada infant va agafar un objecte que va trobar i després van fer uns murals grupals", rememora. A més, van fer sortida al Mas Marcè a Siurana per fer tallers de llana i formatges, van muntar un ramat a robòtica i un estudiant d’ESO va introduir als alumnes de cicle mitjà i superior a com muntar una empresa a partir d’un ramat de dues-centes ovelles.

El projecte, doncs, va engrescar vivament als estudiants i, sobretot, quan va sorgir l’oportunitat de crear el rap de la pastora, des de la música fins a la lletra, fins a imaginar El conte de la Cati amb una història totalment inventada per ells i partint de les directrius rebudes per la il·lustradora Neus Ponsatí i l’escriptor de novel·la infantil i juvenil Carles Sala que els va fer un taller sobre com escriure un conte. "La meitat de l’escola ha fet la primera part del conte i l’altra meitat, el desenvolupament i el final", explica la directora. L’edició del llibre, del qual se’n publicaran cent cinquanta exemplars, la paga l’Ajuntament amb la col·laboració de l’AFA de l’escola.

D’altra banda, el treball de Maria Velasco també ha interessat a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona on fa unes setmanes se li va dedicar "una classe magistral" projectant-se el seu curt Diàlegs amb el mar i participant l’alumnat de grau en Belles Arts i l’assignatura Taller de Creació on s’ensenyen els aspectes metodològics de la creativitat. "La Universitat ha d’estar desperta i activa amb la societat i l’actualitat", comenta el professor Rafael Romero per a qui aquesta institució té tres grans missions: l’ensenyament, la recerca i la implicació social. "Aquest és un material súper valuós que va sorprendre molt per com s’apropa a oficis que s’està perdent, a la memòria".