El Consell Comarcal de l'Alt Empordà lamenta els retards en el pagament de les beques menjador a les AFA d'algunes escoles i assegura que les incidències està pràcticament resolta: "La tramitació administrativa dels mesos endarrerits es troba gairebé enllestida i aquesta setmana s'efectuaran els pagaments del menjador obligatori pendent del període de setembre a desembre". L'ens ha emès un comunicat aquest dimecres, l'endemà que els ajuntaments de Lladó i Ordis informessin que havien decidit avançar els diners per poder garantir el servei. El consell comarcal atribueix la demora a canvis de personal i a la manca de certificació d'una de les escoles i remarca que estan esmerçant "tots els esforços" per evitar que torni a passar.

Els ajuntaments de Lladó i Ordis van fer públic ahir que havien resolt avançar el pagament de les beques menjador a les AFA dels seus centres escolars per evitar que els retards del consell comarcal posés en risc el servei i afectés, de retruc, l'empresa familiar que el presta. L'alcalde de Lladó, Joaquim Tremoleda, reclamava al consell comarcal que "compleixi amb les seves obligacions i realitzi la transferència" i advertia que la situació està generant "neguit" entre les famílies. En la mateixa línia, l'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, argumentava que els ajuntaments havien pres aquesta decisió per garantir la continuïtat en el servei.

Fa un mes, una desena d'AFA, entre elles les de Lladó i Ordis, van denunciar que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà els devia 57.030 euros. L'endemà de fer-ho públic, el consell va comunicar que havia ordenat el pagament dels diners que es devien en concepte de beques menjador. Els dos ajuntaments asseguraven, però, que aquest ingrés encara no s'ha fet efectiu en la totalitat.

Aquest dimecres, i en un nou comunicat, el consell comarcal exposa que els pagaments endarrerits de les beques menjador dels mesos de setembre i octubre es van fer al gener. Falten, però, els mesos de novembre i desembre: "El pagament s'efectuarà les properes setmanes".

L'ens argumenta que la demora està motivada per la manca de certificacions d'una de les escoles perquè les tramitacions es fan globalment. A més, també s'hi suma un canvi de personal de l'Àrea d'Ensenyament i Cultura que també "ha alentit" la tramitació dels expedients.

El consell comarcal assegura que la tramitació administrativa dels mesos endarrerits està "gairebé enllestida" i que preveu ordenar els pagaments aquesta mateixa setmana.

"El consell comarcal lamenta els fets ocorreguts en els darrers mesos i garanteix que s'estan fent tots els esforços perquè no torni a succeir, com de fet no havia passat gairebé mai fins ara", conclou el comunicat.