L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola bressol la Quitxalla de Vilabertran s'ha mostrat crítica amb el tancament de l'equipament. El govern local ha decidit no renovar la concessió que tenia per l'escola infantil i retornar la competència al Departament d'Educació. Aquest ha anunciat que oferirà el primer cicle d'educació infantil per a alumnes d'entre 1 i 3 anys a l'escola rural que hi ha a Vilabertran. Actualment la llar d'infants compta amb 27 alumnes però diverses famílies temen que no tinguin plaça pública a partir de l'any vinent i per això ja estan canviant els fills de centre. Les famílies denuncien que els nadons a partir de 16 setmanes desapareixeran.

Aquest curs s'acaba la concessió de l'escola bressol la Quitxalla que té l'Ajuntament de Vilabertran. El contracte ha durat deu anys i ara tocava tornar-lo a licitar. Malgrat tot, el consistori ha aprovat per majoria absoluta no convocar aquest procés i retornar la competència al Departament d'Educació. La intenció és que el Govern ofereixi a partir del curs vinent el primer cicle d'educació infantil dins de l'escola rural que hi ha al municipi.

Això fa que els alumnes d'entre 1 i 3 anys passin directament a l'escola rural. Però diverses famílies temen que no hi hagi prou places públiques per a tothom i ja han començat a canviar alguns dels alumnes de centre per garantir la continuïtat a partir del curs vinent. Actualment hi ha 27 alumnes, tot i que es preveu que en els propers mesos n'hi hagi menys perquè algunes famílies ja s'hauran canviat d'escola bressol. L'AFA ha recordat que habitualment les matrícules creixien a partir del gener, a diferència del curs actual.

Les famílies protesten pel tancament perquè consideren que l'equipament és necessari, sobretot perquè Vilabertran no segueix la tendència d'altres poblacions petites amb baixa natalitat. Creuen que hi ha prou alumnes com per mantenir el centre i no incorporar-lo a l'escola rural que hi ha al poble. A més, han recordat que la població de Vilabertran ha crescut en els últims anys i a l'octubre ja hi havia més de 1.000 persones empadronades.

Per altra banda, han protestat per la supressió de les places per a nadons a partir de 16 setmanes, just quan s'acaba el permís de maternitat. Exigeixen que hi hagi places per a les mares que s'han de reincorporar a la feina, tal com passa ara a la Quitxalla.

L'Ajuntament defensa la decisió

Des de l'Ajuntament, en una carta que han fet arribar a les famílies, remarquen que la decisió respon a la previsió de la Generalitat que durant el curs 23/24 els nens i nenes d'infantil 1 i 2 es puguin incorporar als respectius centres escolars per "facilitar l'oferta d'ensenyament del primer cicle d'educació infantil per a infants d'un i tres anys de famílies de municipis que tinguin fins a 2.500 habitants". Sempre, afegeixen, que el municipi compti amb una escola rural única i un "nombre d'infants d'entre un i tres anys molt reduïts".

En aquest sentit, detallen que el ple de finals de novembre va acordar adherir-se a la proposta del Departament d'Educació.

Amb tot, asseguren que els alumnes d'infantil 1 i 2 que s'incorporen a l'escola pública Torre d'en Reig "utilitzaran els mateixos espais que actualment són de l'escola bressol Quitxalla" amb personal, això sí, a càrrec del Departament d'Educació, que formarà part del claustre de l'Escola.