Les escoles rurals empordaneses i de les comarques gironines han expressat malestar per les ràtios que ha marcat el departament d’Educació per a les classes de P1 i P2. En concret, el govern ha dictaminat que per cada grup de tretze alumnes, ha d’haver-hi un TEI, un Tècnic d’Educació Infantil, la qual cosa es considera «inviable» si es vol prestar un servei adequat. «Als nens més petits els hem d’oferir una atenció acurada. Se’ls ha de donar menjar, canviar els bolquers, etc. És impossible que una persona per cada tretze nens es faci càrrec de tot això; no els podrem atendre bé», manifesta Vero Romero, portaveu de les escoles rurals, i directora de l’escola de Vilamalla.

En aquest sentit, les escoles rurals gironines expliquen que, per posar remei a aquest problema, moltes d’elles han hagut de reformular l’estructura del personal docent. «Alguns centres han hagut de canviar els horaris i posar una altra mestra perquè ajudi al TEI. Per això reivindiquem aquest problema», subratlla Romero. Alhora, per poder abordar aquesta qüestió, les direccions de les escoles rurals de les comarques de Girona han sol·licitat, juntament amb els alcaldes de cada població, una reunió amb el cap del servei Territorial de Girona. De moment no s’ha obtingut resposta. «Vam fer la petició fa dues setmanes, i encara no ens han respost», diu Romero. Paral·lelament, les escoles rurals empordaneses i gironines han manifestat també sentir-se descontentes per la manca d’assessorament i acompanyament per part del departament d’Educació. «Estem una mica decebuts, i és que malgrat que el Departament ha concedit el P1 i P2 a les escoles rurals, ens hem trobat amb molt poca informació», admet Romero. Al mateix temps, també manifesten l’absència de suport econòmic i material, ja que els ajuntaments s’han hagut de fer càrrec de les instal·lacions. «Els consistoris s’han involucrat moltíssim, i han comprat materials, per exemple. En l’àmbit econòmic, del Departament no hem rebut cap ajuda més enllà que P2 sigui gratuït», remarca Romero. Aquest curs, ha estat el primer que diverses escoles rurals de tot Catalunya han incorporat el pla experimental del primer cicle d’educació infantil de la Generalitat, el qual permet que els centres educatius de petits pobles incorporin els cursos de P1 i P2, i admetin alumnes d’un i dos anys. En el cas de l’Alt Empordà, les escoles rurals que actualment disposen dels cursos de P1 i P2 i que manifesten aquest problema són les de Cabanes, Sant Miquel de Fluvià, Portbou, Lladó, Palau de Santa Eulàlia, Fortià, Maçanet de Cabrenys i Vilamalla. A la resta de les comarques gironines, són les escoles de Castellfollit de la Roca, Bellcaire d’Empordà, Planoles i Vall-llobrega.