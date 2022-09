Un total de 228 alumnes dels grups de 5è de primària de les cinc escoles de Roses, rebran al llarg d’aquest curs sessions de formació en l’esport de la vela integrades dins de l’assignatura d’Educació Física, gràcies al programa Esport Blau. L’essència del programa se centra a formar navegants i educar persones, gràcies a una activitat poliesportiva en l’esport de la vela on els valors de la igualtat de gènere, el respecte al medi ambient, el treball en equip i l’amor pel mar, són els pilars.

Aquest matí ha tingut lloc la presentació d’una nova edició del programa Esport Blau a les instal·lacions del Grup d’Esports Nàutics (GEN) de Roses, club encarregat de la impartició de les formacions. Durant l’acte, el regidor d’Ensenyament de Roses, Marc Danés, i el vicepresident de la Federació Catalana de Vela i president del GEN, Josep Maria Isern, han signat l’acord que garanteix la continuïtat d’aquesta activitat fins a l’any 2026.

Marc Danés ha recordat el paper pioner de Roses en oferir al seu alumnat una activitat que combina esport i educació: "des del curs escolar 2006-2007 i fins l’any 2019, l’Ajuntament oferia el programa educatiu ‘La Mar de Roses’, activitat de vela adreçada a alumnes de 6è i de primer cicle de l’ESO, inclosa en el Catàleg d’Activitats Educatives de l’Àrea d’Ensenyament. Després d’aquella primera experiència, Roses va ser una de les tres poblacions de tot el litoral català escollides per formar part de la prova pilot d’Esport Blau, desenvolupada per la Secretaria General de l’Esport i la Federació Catalana de Vela. "Inicialment -informa Danés-, va participar una escola del municipi, però l’èxit de la prova va motivar que, a partir del curs 2019-2020 i gràcies a la col·laboració del propi Ajuntament en el projecte, el programa s’estengués a la totalitat de centres educatius del municipi. Des de llavors, un total de 746 alumnes han pogut potenciar la formació i cultura del mar mitjançant l’esport de la vela, refermant al mateix temps tots els valors associats, com el respecte pel medi marí, el treball en grup, el coneixement dels vents, etc."

El cost total del programa és de 104€ per alumne, dels quals 50 € són aportats per l’Ajuntament, 34 € per la Federació Catalana de Vela i 20 € van a càrrec de l’alumme. Cada nen i nena participa en un total de 10 sessions teòrico-pràctiques que es porten a terme en les instal·lacions del GEN, de les quals 9 es realitzaran abans del mes de desembre d’aquest 2022 i la darrera, la jornada cloenda, es programarà durant el tercer trimestre escolar.

Marc Isern ha destacat que "aquesta implicació per part de l’Ajuntament de Roses ha servit d’exemple per a molts altres municipis catalans, que han adoptat el mateix sistema de col·laboració per poder oferir l’activitat als seus escolars. Esport Blau és un dels projectes més importants i valorats en què treballa la Federació de Vela. Amb ell, com a mínim una vegada a la vida, tots els infants dels municipis costaners de Catalunya poden viure l’experiència i conèixer de més a prop el mar i el món de la vela. Des del GEN, a més, valorem molt positivament el vincle que aquest programa està generant amb la població infantil i jove rosinca, ja que gràcies a ell el port esportiu i les instal·lacions del GEN han entrat a formar part dels espais de lleure i aprenentatge al municipi, mentre que, en la vessant esportiva, ja són varis els casos de nois i noies que a partir de l’experiència Esport Blau han volgut continuar practicant vela, arribant fins i tot ja a nivells competitius".

Ateses les bones experiències i valoracions per part de totes les parts implicades i participants en Esport Blau i a la consolidació que ha adquirit el programa en aquests anys, el present curs es dona continuïtat al projecte amb un nou conveni que tindrà vigència fins al curs 2025/2026, període durant el qual es preveu que un total de 870 alumnes més es beneficiïn d’aquestes formacions.

L’Ajuntament de Roses col·labora també donant el recolzament tècnic des del departament d’Ensenyament quant a l’organització dels grups, coordinació amb l’escola de vela i seguiment del grau d’implementació del projecte. Els consells escolars de tots els centres educatius de Roses (Els Grecs, Narcís Monturiol, Montserrat Vayreda, Jaume Vicens Vives i Centre Escolar Empordà), han acordat l’aprovació i participació en l’activitat.

Programa pioner a l’Estat

L’Esport Blau Escolar és un programa pioner a l’Estat, impulsat l’any 2017 per la Federació Catalana de Vela, la Secretaria General de l’Esport, el departament d'Educació de la Generalitat i els Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració dels clubs i escoles de Vela i dels ajuntaments i centres educatius dels municipis adherits.

Té com a objectiu formar, molt més que navegants, persones, convertint el trajecte de l'educació en una apassionant travessia. El respecte al medi i a les pròpies arrels, els hàbits saludables, el treball en equip i l'amor pel mar esdevenen molt més que valors, els ciments de tota una vida. Aprofitant l’oportunitat que el projecte ofereix als centres educatius, s’aprenen conceptes tècnics de navegació, però també bons hàbits esportius i al mar, a més de valors i respecte pel medi natural.