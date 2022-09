El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha inaugurat aquest cap de setmana l’escola bressol rural de Palau de Santa Eulàlia, acompanyat de l’alcalde Xavier Camps. Durant l’acte, ha destacat la importància que els pobles disposin d’infraestructures educatives per fomentar l’arrelament al territori, evitar el despoblament i afavorir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat: “El futur del poble passa per tenir l’escola oberta per a tots els infants i les famílies de Palau de Santa Eulàlia”.