Més de 1.300 centres educatius a Catalunya van acollir alumnat nouvingut provinent d’Ucraïna el curs passat. Segons dades facilitades pel Departament d'Educació en resposta a una pregunta parlamentària, hi ha un total de 1.302 escoles i instituts arreu del territori que en el curs passat i des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna han incorporat nous estudiants. D'altra banda, fins a finals de juny s'havien incorporat un total de 4.719 alumnes nouvinguts d'Ucraïna, d'acord amb la xifra donada pel mateix conseller del departament, Josep Gonzàlez-Cambray, en seu parlamentària.

La llista de centres facilitada per Educació permet veure que el repartiment dels nouvinguts en diferents centres s'estén per tot el territori català, sent Barcelona el municipi amb més quantitat de centres: 181. També destaquen Sabadell, amb 38 centres, Terrassa, amb 31, i Lleida, amb 27. De Tarragona hi ha 24 escoles o instituts que han escolaritzat alumnes ucraïnesos, i de Badalona en són 23.