Marc Font Oliveras, alumne del Centre Escolar Empordà, ha estat el guanyador de la setzena edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat que organitza anualment l’Ajuntament de Roses, amb el treball titulat “Bioimpressió en 3D per al tractament de malalties cardíaques". L’accèssit ha estat per a Cèlia Martínez Gayolà, del Centre Escolar Empordà, per "Estimant des de la distància: una mirada educativa del dol". Els dos premis estan dotats econòmicament amb 750 i 250 € respectivament.

Aquest dimecres ha tingut lloc al Teatre Municipal de Roses l’acte de lliurament dels Premis Treballs de Recerca de Roses, que arriben a la seva setzena edició recuperant la seva modalitat presencial. L’acte ha comptat amb l’assistència de l’alumnat de batxillerat i equips docents dels tres instituts rosincs, familiars dels finalistes, alcalde i regidors i regidores de Roses. S’ha mantingut també la retransmissió en directe per la plataforma Youtube incorporada en les dues edicions anteriors a causa de la pandèmia, per tal que tothom interessat pogués seguir el lliurament dels premis.

El jurat de la present edició del concurs ha estat integrat per Eusebi Ayensa Prat, professor de secundària; Pere Vicens Rahola, president de la Fundació Jaume Vicens Vives i Josep M. Barris, arxiver municipal. En la seva avaluació, el jurat pren en consideració nombrosos aspectes, com ara la metodologia emprada, l’originalitat dels treballs, les fonts d’informació, la capacitat de resoldre els problemes presentats, la creativitat, el rigor, el tractament científic, la presentació o la correcció dels treballs, entre d’altres.

El regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament, Marc Danés, ha obert la sessió felicitant "a tots els finalistes del treball de recerca. Avui valorem uns treballs que recullen l’experiència adquirida al llarg de tota la trajectòria educativa d’aquests alumnes. L’esforç sempre obté recompensa i no sempre amb un premi o regal. Moltes vegades la satisfacció d’un mateix per la feina feta és el millor regal. Avui comprovem que tenim uns alumnes preparats per afrontar els reptes de futur que la societat ens proposa."

Els alumnes finalistes han intervingut a continuació, i un a un han anat presentant els seus treballs als assistents.

L’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, ha fet lliurament del premi al guanyador, l’alumne Marc Font Oliveras, mentre que Eusebi Ayensa Prat, membre del jurat, ha fet entrega de l’accèssit, atorgat a Cèlia Martínez Gayolà.

La resta de finalistes han estat Anna Taulera Deulofeu, de l’institut Cap Norfeu, pel treball "Projecte d’intervenció a Punta Falconera"; Ona Parada Bach, de l’institut Illa de Rodes, per "Catàleg del patrimoni històric i arqueològic de Roses"; i Pol Rodríguez Llambrich de l’Illa de Roses, per "El màrqueting al món del futbol".

En concret, del treball guanyador “Bioimpressió en 3D per al tractament de malalties cardíaques", el jurat ha valorat la correcció de la seva estructuració, tecnicitat i precisió, així com l’ús d’una bibliografia extensa i presentar uns objectius seriosos i ambiciosos. Ha assolit una puntuació de 9,5 en ser clarament un bon treball científic, amb uns plantejaments concrets i una resolució molt satisfactòria dels objectius plantejats.

Els premis estan dotats amb 750 € per al treball guanyador, i 250 € per a l’accèssit. Tots els finalistes han rebut un lot de llibres, un val per a la Piscina de Roses, un bolígraf i un clauer.

L’alcalde ha tancat la celebració destacant l’excel·lència de la feina desenvolupada i presentada pels alumnes i felicitant "tota la comunitat educativa, mestres, alumnes, tutors i tutores... que fan possible que la complexa maquinària de l’ensenyament funcioni, i molt particularment als finalistes pel nivell de qualitat dels seus treballs i per l’encert de les temàtiques explorades. Els treballs han girat entorn a les persones, al patrimoni, als espais naturals i a l’esport, tots ells, àmbits amb un alt valor social i col·lectiu. Us demanem que, atenent el paper fonamental que tindreu en un futur ja molt proper, ens ajudeu a traslladar aquests valors al conjunt de la nostra societat".

Els Premis Treballs de Recerca de Roses compten ja amb una dilatada trajectòria, celebrant enguany la setzena edició. L’objectiu de la convocatòria és potenciar l’esperit de recerca entre l’alumnat escolaritzat a la població, donant a conèixer a la ciutadania els treballs d’investigació que es porten a terme; crear un fons municipal de treballs de recerca i col·laborar amb la comunitat educativa, l’alumnat i les seves famílies per afavorir l’èxit escolar dels nois i noies.

Cada any, poden optar als premis els i les alumnes de 2n de batxillerat del municipi de Roses que hagin presentat el treball de recerca durant el curs escolar vigent, i siguin seleccionats prèviament per la direcció dels seus centres d’ensenyament.