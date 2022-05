Els Premis Kabua "Joves per canviar el món!", de la Universitat Autònoma de Barcelona, han distingit dos treballs audiovisuals d’estudiants de l’Alt Empordà. Per una banda, la proposta "Tòxic x Icària" d’un grup d’alumnes de l’Institut Monturiol de Figueres s’ha endut el segon premi. I un grup de sis alumnes de La Salle Figueres ha rebut el cinquè premi pel curtmetratge titulat "Lamor", que defensa la diversitat sexual i exposa petites escenes que pot viure un adolescent homosexual.

El videoclip de l’Institut Narcís Monturiol es presenta amb una cançó que tracta sobre «com de tòxics ens hem tornat els humans contra el medi ambient, i que junts podrem acabar amb la contaminació». L’enregistrament es contextualitza en la difusió de l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’alumnat i professorat del grup de treball Projecte Icària han elaborat han creat una lletra destinada a sensibilitzar sobre la necessitat de tenir cura de l’entorn natural i Quirze Puigdevall n’ha arranjat la base musical.

Per la seva banda, els alumnes de La Salle han redactat el guió de Lamor, han fet les gravacions i s’han encarregat de l’edició posterior. «En aquests projectes deixem que siguin ells mateixos i que expressin a la seva manera el que senten i pensen», explica Sabina Llavero, tutora del projecte, i hi afegeix: «La nostra intervenció només ha consistit en proporcionar-los els recursos que necessiten: espai, temps i tecnologia».

«Valorem que des de l’escola ens permetin treballar aquest tema perquè, en molts casos, trobem nois i noies de la nostra edat que no comprenen com se senten i veuen que no encaixen dins d’aquesta societat. De la mateixa manera, tampoc tenen ni les eines ni els coneixements per poder descobrir-ho», expliquen en Jordi i l’Arnau, dos dels representants de l’equip de La Salle Figueres.