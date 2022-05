L'institut Cendrassos de Figueres és un dels 16 centres catalans seleccionats a participar en la fase classificatòria estatal a Catalunya del concurs CanSat, una iniciativa de l’Oficina Europea per a l’Educació en l’Espai (ESERO) de l’Agència Espacial Europea (ESA), que té com a objectiu fomentar vocacions envers l’espai, la tecnologia i les disciplines STEM entre el jovent.

El concurs consisteix a dissenyar, construir i llançar petits satèl·lits, de la mida d’una llauna de refresc i tindrà lloc a l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena, aquest dissabte 7 de maig.

En total, un centenar de joves d’entre 14 i 19 anys, alumnes d’ESO, batxillerat i FP de 16 instituts (18 equips), tutoritzats pel seu professorat, participaran aquest dissabte a la final catalana de la segona edició del CanSat. L'única representació altempordanesa serà la de l'equip anomenat Kandrassos, format per alumnes de l'institut figuerenc.

Durant tot un curs, aquestes joves promeses de l’enginyeria han dedicat el seu talent a dissenyar i construir petits satèl·lits, de la mida d’una llauna de refresc, que integren telemetria, sensors i transmissors de dades. Aquests enginys seran llançats el dissabte 7 de maig, a les 11h, a les 12:30h i a les 14h, des de l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena, a bord de coets dissenyats per estudiants de l’associació Cosmic Research de l’ESEIAAT-UPC.

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb el suport del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, és l’encarregada d’organitzar la fase classificatòria estatal a Catalunya d’aquest concurs que impulsa cada any, a tota Europa, l’ESERO. També hi col·laboren el departament d’Educació, la Fundació i2CAT, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), els Ajuntaments d’Òdena i d’Igualada i el Consorci de Gestió de l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena.

Un repte científic i tecnològic

Tal com explica David González, sotsdirector de l’ESEIAAT-UPC i coordinador de CanSat a Catalunya, “la competició és un repte tant tecnològic com científic. De fet, no només es tracta de llançar el satèl·lit i que torni a terra sa i estalvi. Els CanSats construïts pels estudiants han de ser capaços de prendre mesures, com ara la temperatura de l’aire o la pressió atmosfèrica, i transmetre aquestes dades per telemetria. També han de poder analitzar i interpretar els resultats obtinguts d’una manera crítica. Per tant, estem parlant d’anar més enllà d’aplicar el coneixement que han après a classe. Estem parlant de què els mateixos i les mateixes estudiants generin el seu propi coneixement”.

I és que quatre dies després dels llançaments, el dimecres 11 de maig, els 18 equips participants en la competició CanSat hauran de presentar l’informe final amb l’anàlisi dels resultats obtinguts davant d’un jurat. Serà el dijous 12 de maig quan es coneixerà l’equip guanyador que representarà Catalunya a la final estatal de CanSat, que tindrà lloc a Granada el 27 de maig.

Ha superat totes les expectatives

Si l’any passat ja es van inscriure a aquest concurs tecnològic nou equips, en l’edició d’enguany s’hi han inscrit 50 equips d’instituts d’arreu de Catalunya, dels quals només 18 han estat seleccionats per enlairar els seus minisatèl·lits. Aquests equips estan integrats per un centenar de joves d’entre 14 i 19 anys, alumnes d’ESO, batxillerat i FP de 16 instituts, tutoritzats pel seu professorat.