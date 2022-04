L’equip d’estudiants de 4t d’ESO de La Salle Figueres s’ha proclamat guanyador de la lliga de debat La Salle Experience, que organitza l’Equip de Pastoral i de Pedagogia de La Salle Catalunya. La final d’aquesta convocatòria s’ha celebrat a Barcelona, a l’escola de La Salle Barceloneta, i ha reunit més de 200 joves de centres La Salle d’arreu de Catalunya.

L’equip figuerenc, format per la Yasmina, la Júlia, en Jordi, la Dafne i en Xavier, ha tornat d’aquesta lliga eufòric per l’èxit de la seva participació els debats, els tallers i les converses que han tingut com a tema principal la llibertat d’expressió. També el professorat d’aquests joves de La Salle Figueres ha volgut fer pública la felicitació cap a ells, «per haver demostrat amb encert les seves capacitats oratòries i per haver sabut exposar els temes plantejats amb espontaneïtat i rigor».