L’acompanyament emocional consisteix en l’acolliment i la validació de les emocions de l’infant davant la pèrdua. L’escola La Salle de Figueres oferirà el proper 5 d’abril a dos quarts de nou del vespre, una xerrada sota el títol Els infants i la mort. Cristina Gómez oferirà assessorament personalitzat, suport i pautes d’actuació per tal que siguis capaç de tractar el tema de la mort amb el teu fill o filla i et proporcionarà eines i recursos perquè et resulti més fàcil» expliquen els organitzadors. L’objectiu és oferir un espai tranquil i de confiança en el que poder compartir les seves inquietuds, curiositats, expressar els seus sentiments, els seus neguits i les seves pors li permetrà entendre què és el que ha passat i iniciar el procés de dol de manera saludable.