La Fundació Endesa ha seleccionat el projecte Hortalitza’t Store de l’institut Cap Norfeu de Roses a la sisena edició dels Premis Ecoinnovació. «És un projecte que ha anat evolucionant. Volem millorar el nostre entorn pròxim a partir de l’agricultura ecològica, el consum responsable, l’alimentació saludable, i especialment l’economia circular, amb la creació d’una moneda pròpia: els «hortfeus», destaca Anna González, professora de l’institut i coordinadora del projecte.

Des del centre es valora molt positivament el desenvolupament d’aquest projecte «perquè creiem en l’educació dels nostres joves i en la seva influència per redirigir la tendència consumista i desintegradora de la societat actual cap a una convivència respectuosa i responsable amb la sostenibilitat del planeta, en un futur pròxim».

Amb la convocatòria d’aquests premis, en col·laboració amb la Fundació Europea Societat i Educació, es vol destacar les iniciatives centrades en la promoció de la responsabilitat, el compromís i la cooperació en la preservació de l’entorn que s’estan duent a terme en centres educatius del nostre país. Aquest curs està previst que participin tots els alumnes de 1a de l’ESO, a més dels grups de diversificació curricular de 3r i 4t ESO i els alumnes de la Unitat de Suport a l’Educació Especial, tots ells cooperant i treballant des de diferents matèries curriculars i sota la guia una dotzena de docents fortament implicats. En edicions anteriors, també van participar-hi alumnes de 2n de batxillerat o universitaris, a escala individual, utilitzant l’hort urbà per al desenvolupament dels seus treballs de recerca de final d’estudis. Els premis estableixen tres categories, on la primera s’inclou aquelles iniciatives orientades a un millor coneixement de la biodiversitat; la segona tracta sobre la resolució d’un problema ambiental i la tercera, on s’emmarca el projecte del Cap Norfeu, està centrada en com millorar l’entorn: «Es pretén la millora de l’entorn físic del nostre institut i dels valors i les actituds socials de la nostra comunitat educativa. Volem sembrar en cada estudiant la llavor de la cultura ecològica i la preocupació pel medi ambient, des d’una perspectiva global, encara que modesta».

Al projecte participa tota la comunitat educativa: professors, personal no docent i la cantina del centre que accepta la moneda creada a partir del projecte, ja que «a causa de la pandèmia es va aturar molt la feina a la terra, però en reprendre les activitats a l’hort vam fer un pas més relacionant l’ecologia amb l’economia i creant una moneda interna».

L’Hortalitzat Norfeu, marc mare de la versió actual, ha estat guardonat amb diferents premis anteriorment. És un projecte multidisciplinari on intervenen sobretot alumnes d’atenció a la diversitat, originàriament, però que s’ha anat engreixant i ha acabat sent un projecte per l’excel·lència Els premis per a les tres categories establertes consisteix en una aportació econòmica per als centres guanyadors: en la 1a i 2a categoria el valor del premi és de 2.000 euros i 1.000 euros per al finalista, i en la 3a categoria és de 4.000 euros per al guanyador i 1.000 euros per al finalista. Així mateix, el jurat podrà atorgar una menció especial per mèrit singular a projectes que destaquin pel seu impacte social. Alumnes i professors dels centres docents participants tenen fins al 26 d’abril per finalitzar els projectes i optar a un dels premis, que es lliuraran durant una gala especial al final d’aquest curs escolar.