Aprendre a viure en català i especialment a utilitzar la llengua oral és la motivació que porta un grup d’alumnes al curs oral de català Ep! Escolta i parla elaborat La Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística. S’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català.

Amb llengües maternes tan diverses com l’àrab, l’amazic, el senegalès, l’ucraïnès o el rus, un grup d’una desena d’alumnes es troben dos cops per setmana a l’aula de l’Oficina de Català de Roses, a Ca l’Anita. Destaquen la importància d’usar la llengua que estan aprenent, tant pels avantatges que els pot suposar a l’hora d’aconseguir feina com per a la relació amb els seus fills, escolaritzats a la població i amb el català com a llengua vehicular, com per relacionar-se i fer amics. «Jo vull aprendre català, tinc nens petits i els vull ajudar. El meu marit sempre m’acompanya quan haig d’anar al Cap, a l’ajuntament i ara jo vull anar sola, tinc ganes de ser independent», explica la Shania, que és del Marroc i viu a Santa Margarida.

En Sufian que és també del Marroc i viu a Roses comenta: «Tens més possibilitats d’accedir a una feina». La Mina que va arribar del Marroc igualment, afirma que se sent molt motivada a parlar: «Estudio català perquè per aconseguir una feina és important. M’agrada molt el català, hem de parlar en català, per anar a comprar, al metge, i perquè vivim a Catalunya».

Alguns dels alumnes ja han fet en curs de 45 hores de català oral i d’altres que estan alfabetitzats i que acaben de començar les classes. És el cas de la Natàlia, d’Ucraïna, que viu a Castelló d’Empúries i que va arribar quan va tenir inici el curs. Al seu costat hi ha la Sasha que és de Rússia i viu a Peralada. Totes dues assisteixen a classes a Roses, l’únic municipi de la zona de l’Alt Empordà on ara s’està realitzant el curs Ep! Escolta i parla» destaca la professora Mònica Corominas. En altres poblacions es fa el curs inicial, «que és un entremig entre aquest Ep! i el bàsic i els alumnes tenen una mica més de formació: juguen amb l’oralitat i ja comencen amb una mica més de gramàtica, però en aquests grups no poden apuntar-se les persones que no estan alfabetitzades» afegeix. «Com que el curs és oral ens recolzem en imatge, en vídeo, en cançó, en el continu moviment dels alumnes perquè són part activa de la classe».

Els alumnes aprenen a desenvolupar-se «en situacions quotidianes que pensem que els pot ser d’utilitzat en aquest primer moment que estan aprenent la llengua. La metodologia que es proposa és significativa i comunicativa, amb activitats que demanen moviment, joc i participació». Són propostes que porten els aprenents a crear vincle i lligam emocional entre ells, entre ells i el professorat, i entre ells i el seu entorn. L’objectiu és fer-los sentir segurs en el procés d’aprenentatge, destaca Corominas.

Els alumnes del curs Ep! Escola i Parla, el curs oral de català que es fa actualment a l’Oficina de Català de Roses, a Ca l’Anita, van visitar recentment l’Ajuntament de Roses per ampliar els seus coneixements sobre la població.